Receptů na vánoční štólu existují spousty, a to i v její domovině. Nejslavnější drážďánská štóla se peče z kynutého těsta a tradičně se připravuje na začátku adventu, aby se do Vánoc správně rozležela a změkla.

Velmi oblíbená je ale i nekynutá varianta z tvarohu, která je o trošku vláčnější a nepotřebuje tak dlouhou dobu na rozležení. Klidně ji ale upečte s předstihem – 1 až 3 týdny odpočinku jí také prospějí.

Vánoční tvarohová štóla



Doba přípravy: 60 minut

Ingredience:

500 g polohrubé mouky

150 g změklého másla

150 g cukru krupice

100 g předem namočených rozinek (ve vodě nebo rumu)

2 celá vejce

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

150 g zakysané smetany

100 g půlených mandlí

250 g tvarohu (v alobalu)

1 lžička strouhané citrónové kůry

sůl

hladká mouka na podsypání válu

100 g vlažného rozpuštěného másla na potření

moučkový cukr na posypání

Příprava:

1) Máslo vyndejte z lednice hodinu před pečením, aby změklo. Zakysanou smetanu, tvaroh a vejce vyndejte z lednice alespoň 30 minut předem, aby došly pokojové teploty.

2) Troubu předehřejte na 180 ºC a vyložte plech pečicím papírem.

3) Mouku prosejte s práškem do pečiva do mísy.

4) Přidejte změklé máslo, krupicový a vanilkový cukr, vejce, tvaroh, zakysanou smetanu a špetku soli.

5) Ručně nebo v robotu vypracujte kompaktní těsto a poté přidejte rozinky, půlené mandle a citronovou kůru.

6) Těsto přemístěte na pomoučněný vál. Nelekněte se, zpočátku bude dost lepivé. Propracujte ho s moukou, a jakmile se trochu zpevní, rozválejte ho do tvaru obdélníku.

7) Těsto zhruba v polovině po délce přehněte tak, aby horní část částečně překryla spodní (viz obrázek).

Rozválené těsto přehněte po délce tak, aby horní část částečně překryla spodní. Podle potřeby poté štólu lehce dotvarujte rukama



8) Štólu přemístěte na plech s pečicím papírem, vložte do trouby a pečte 35 minut.

9) Rozpusťte máslo a připravte si moučkový cukr a větší sítko.

10) Upečenou štólu důkladně a poctivě potřete rozpuštěným máslem a posypte moučkovým cukrem, tak aby se na povrchu vytvořila bílá krusta.

11) Štólu zabalte do pečicího papíru a následně do alobalu. Nechte 1-3 týdny uležet na chladném místě.

Chuť štóly si můžete vyladit podle sebe. Použijte různé druhy sušeného ovoce či koření

Tipy navíc: Polovinu rozinek lze nahradit kandovaným ovocem . Přidat můžete také jiné druhy sušeného ovoce , například švestky nebo meruňky nasekané na menší kousky.

. Přidat můžete také jiné druhy , například švestky nebo meruňky nasekané na menší kousky. Na luxusnější verzi štóly použijte marcipán . Váleček marcipánu položte na rozválený obdélník, poté přes něj těsto přehněte a upečte dle receptu.

. Váleček marcipánu položte na rozválený obdélník, poté přes něj těsto přehněte a upečte dle receptu. Těsto lze ochutit různými druhy koření – skvělá je směs skořice, muškátového oříšku, zázvoru a kardamomu.

