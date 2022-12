Zdroj: Shutterstock

Historické kuchařky jsou plné možná už zapomenutých receptů. My vybrali tři, které by vás mohly zaujmout.



Mandlové suchárky dle M. D. Rettigové

„Vraž 4 celá vejce do hrnku, dej půl libry tlačeného cukru k nim a míchej to půl hodiny, čtvrt libry mandlí oloupej a pokrájej na hrubo. Dej tam půl lotu květu, půl lotu drobince pokrájených rozinek, 4 loty citrónové a 4 loty pomerančové v cukru naložené a též na drobno pokrájené kůry. Dej to všechno k těm vejcím, pak dej k tomu tolik mouky, aby si z toho mohla podlouhlé, na prst tlusté válečky válet. Musíš pozorovat, aby se nerozeběhly, posyp plech moukou, klaď hezky vzdáleně od sebe a upeč je, ne však tuze zprudka. Jsou upečeny, musíš je hned za tepla krájet, sice se ti rozdrobí. Pak je dej zase na plech do zlata upéci.



Anýzky z kuchařky Jitřenky od Anastasie B. Seidlové

Deset deka práškového cukru se tře se dvěma žloutky, přidá se k tomu sedm deka mouky, na špičku nože pečivového prášku a dělají se na voskem potřený plech lžičkou malé hromádky, povrchu se posypou anýzem a do žluta upečou. Hned za tepla se sejmou z plechu a jest to dobrý zákusek k čaji i vínu.



Cukrovinky ze zbytku polevy dle Knihy rozpočtů a kuchařských předpisů Marie Janků-Sandtnerové

Různé zbývající polevy smícháme (punčová, citronová, kávová neb čokoládová), dáme do mísy, přidáme vejce, podle potřeby piškotových drobečků neb strouhaných oříšků, dobře zamícháme, z tuhé hmoty upravíme kuličky a dáme oschnout na pocukrované prkénko. Pak je polijeme čokoládovou polevou, ozdobíme zavařenou višní neb šípkem a dáme do papírových košíčků.

Zdroj: Historické kuchařky