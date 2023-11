Zdroj: shutterstock

Listopad v kuchyni nemusí být jen o přípravě svatomartinské husy. Je to také čas, kdy se dají využít poslední dary podzimu a zavřít je do skleniček jako poklad na zimu. Jablka, hrušky, šípky, ale i zelenina jako dýně či papriky, všechny tyto plody mohou být základem pro vaše domácí konzervy a džemy. A věřte nebo ne, zavařování je snazší, než si myslíte, a výsledek stojí za to!

Začneme klasikou - jablečným džemem

Kdo by neznal tu božskou vůni vařících se jablek s trochou skořice, která se line domem a vytváří příjemně domáckou atmosféru? Pro jablečný džem potřebujete jen několik základních ingrediencí: jablka, cukr, skořici a trochu citronové šťávy. Jablka oloupeme, nakrájíme na menší kousky a v hrnci je dusíme s cukrem. Skořici a citronovou šťávu přidáme podle chuti a po půl hodině máme hotovo. Hotový džem stačí rozlít do sterilizovaných sklenic a máte skvělý domácí produkt, který můžete použít třeba jako náplň do vánočního cukroví.

Pro ty, kdo mají raději něco méně tradičního, je tu recept na dýňové chutney

Dýně je královnou podzimu a v kombinaci s jablky, cibulí, hrozinkami, octem a kořením, jako je zázvor, skořice a hřebíček, vytváří nádherný doplněk k masu nebo sýrům. Tato pikantní pochoutka se vaří pomalu, dokud nezíská konzistenci marmelády, a poté se plní do sklenic. Chutney je skvělým dárkem pro každého gurmána a jeho příprava je zároveň skvělou příležitostí k experimentování s chutěmi.

Nesmíme zapomenout ani na šípkovou marmeládu

Je plná vitaminu C a pomáhá nám posilovat imunitu během chladných měsíců. Šípky je třeba nejprve řádně očistit, což může být trochu pracné, ale výsledek stojí za to. S cukrem a trochou vody vytvoříte marmeládu, která je nejen zdravá, ale i nesmírně chutná. Navíc, při vaření můžete přidat i jablka nebo hrušky, což šípkové marmeládě dodá ještě zajímavější nuance.

