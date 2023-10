Zdroj: shutterstock

Ahoj milovníci jídla! Jakmile začnou stromy měnit barvy a chladnější večery nás zvou k útulnosti, víme, že je čas zapnout sporák a připravit něco, co nám zahřeje duši. Ať už jste milovníci slaného, nebo sladkého, podzim má pro každého něco v záloze. Připravte se na festival chutí s dýní, jablky a dalšími podzimními specialitami.

Vyrobte si domácí zeleninový vývar bez chemie:

Netradiční dýňová polévka s kokosem a chilli

Dýně je pro mnohé synonymem pro podzim. Kdo by odolal klasické dýňové polévce, která hřeje tělo i duši? Ale co když bychom k té klasice přidali něco netradičního, něco, co by mohlo vaše chuťové buňky skutečně překvapit? Představuji vám dýňovou polévku s kokosem a chilli!

Proč zrovna tento mix?

Kokosové mléko dodá polévce krémovost a exotický nádech, zatímco chilli paprička přinese jemné teplo, které vás zahřeje až u srdce. Na tento recept potřebujete 1 střední dýni (ideálně Hokkaido), 1 velkou cibuli, 2 stroužky česneku, 400 ml kokosového mléka, 1 l zeleninového vývaru, čerstvý zázvor, červenou chilli papričku, sůl, pepř, olivový nebo kokosový olej a špetku skořice.

Začněte tím, že rozpůlíte dýni, odstraňte semínka a nakrájejte ji na menší kousky. Výhodou dýně Hokkaido je, že ji nemusíte loupat. Na pánvi rozpalte olej, osmažte nasekanou cibuli, dokud nezesklovatí, přidejte nasekaný česnek a nastrouhaný zázvor. Po chvíli přidejte dýni, zalijte vývarem a vařte, dokud dýně nezměkne. Následně do hrnce vlijte kokosové mléko, nasekanou chilli papričku, osolte, opepřete a přidejte špetku skořice. Až bude dýně měkká, rozmixujte polévku do hladka. Pro dokonalý gurmánský zážitek ji při podávání ozdobte koriandrem nebo hrstí pražených dýňových semínek. Toto je ideální spojení východních chutí s podzimní klasikou. Experimentujte, buďte kreativní a vychutnejte si každé sousto této netradiční lahůdky!

Milujeme jablečné koláče

Co dodá domovu tu pravou podzimní atmosféru lépe než vůně právě upečených jablečných koláčů? Tyto malé sladké dobroty skrývající v sobě kyselost čerstvých jablek a aroma koření jsou ideální pochoutkou k šálku teplého čaje nebo kávy.

Na těsto budete potřebovat 300 g hladké mouky, 150 g másla pokojové teploty, 100 g cukru a jedno vajíčko. Tuto směs zpracujte v hladké těsto, zabalte do potravinové fólie a nechte asi 30 minut odpočívat v lednici. Mezitím se můžete věnovat náplni. Vezměte 4 střední kyselá jablka, oloupejte je, vykrojte jádřinec a nakrájejte je na tenké plátky. Ty smíchejte se dvěma lžičkami mleté skořice, jednou lžičkou mletého hřebíčku a šťávou z půlky citronu.

Až bude těsto odpočaté, rozválejte je na pomoučněném povrchu na tloušťku cca 0,5 cm a vykrajujte kolečka. Na každé kolečko položte lžíci náplně a zakryjte druhým kolečkem. Okraje koláčků pečlivě spojte a poté je vložte do předehřáté trouby na 180 °C. Po 20-25 minutách, když koláčky nádherně zezlátnou, jsou připraveny k podávání.

