Zdroj: Shutterstock

Ve starověku se ředkvičky pěstovaly jako okrasná rostlina v japonských a čínských zahradách. Okolo roku 1600 se dostaly do Evropy a v současné době se v různých barevných variantách pěstují po celém světě. Nejrozšířenější kulaté červené ředkvičky doplňují bílé, růžové, fialové a červeno-bílé varianty, které mohou mít i válcovitý nebo oválný tvar. Za štiplavou chutí ředkviček stojí hořčičné oleje, jejichž obsah je vyšší i u rostlin pěstovaných venku než u skleníkových exemplářů. To platí i obsahu zdraví prospěšných látek, kterých ukrývají celou řadu v čele s vitaminem C. Mimo to podporují dobré trávení, působí antisepticky a pomáhají i při nachlazení. Užijte si jejich sezonu a využijte jejich kulinářský potenciál naplno.

Znáte ředkvičkové chipsy? Podívejte se, jak snadno si je můžete připravit:



Zelný salát s ředkvičkami a zakysanou smetanou

500 g čerstvého bílého zelí nastrouhejte na proužky, mírně posolte a promačkejte. Přidejte 10 ředkviček nakrájených na tenké plátky. Kelímek zakysané smetany dejte do misky, lehce osolte, opepřete a přidejte nasekanou petržel a kopr. Dresink vmíchejte do salátu a promíchejte. Přidejte vařené vejce a podávejte s čerstvým pečivem.



Rychlá pomazánka se sýrem cottage a ředkvičkami

Dvě balení sýru cottage dejte do misky. Ředkvičky nasekejte nebo nastrouhejte nahrubo a přidejte k sýru. Ochuťte lžičkou hořčice, solí a pepřem. Poté vmíchejte nasekanou pažitku a vše promíchejte. Podávejte na čerstvém celozrnném pečivu.



Pečené ředkvičky

Zajímavou přílohou k masu jsou ředkvičky pečené v troubě, skvělé budou také jako teplý salát ochucený citronovou šťávou a čerstvými bylinkami. Tepelnou úpravou ztratí částečně svou barvu, ale také štiplavost, takže budou chutnat i dětem. Jak na to? Omyté ředkvičky překrojte napůl, jemně posolte, pokapejte olejem a promíchejte. Vložte je na plech a pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 10–15 minut.



