Zdroj: shutterstock.com

Spousta Čechů má zkušenosti s tím, že jejich dovolená neodpovídala tomu, co jim bylo slíbeno. Většina pak tápe v tom, co vše je možné požadovat v rámci reklamace dovolené. A proto se nakonec spokojí s nehezkým zážitkem bez jakékoliv kompenzace. To však není nutné. Čtěte dál a zjistěte, co můžete dělat.

Podívejte se, co bylo ve smlouvě

Cestovní kancelář je zodpovědná za to, aby byly poskytnuté služby v souladu se smlouvou, kterou s ní uzavřete. A nezáleží na tom, zda služby poskytuje přímo ona, nebo někdo jiný – typicky provozovatel hotelu či letecká společnost.

Podívejte se na místa, kde si dovolenou užijete nejlevněji:

Cestovní kancelář zodpovídá také za to, že zájezd bude vypadat tak, jak jste jako klienti důvodně očekávali – dle informací, které vám byly poskytnuty v katalogu či na webových stránkách. Smlouvu nebo potvrzení o zájezdu mějte vždy v písemné podobě. Hlídejte si, aby obsahovala vše, co vám bude v cestovní kanceláři slíbeno.

Co můžete na dovolené reklamovat?

Na dovolené, která nedopadla podle vašich představ, můžete reklamovat:

Pobyt v hotelu (pokoj nemá slíbené parametry, zázemí hotelu neodpovídá popisu ve smlouvě).

Strava (jídlo neodpovídá požadavkům, které byly slíbeny; nebo je zdravotně závadné).

Služby (delegát nefunguje tak, jak by měl, nefunguje úklid pokojů).

A co náhrada škody za zničenou dovolenou?

Porušila cestovní kancelář svoji povinnost? Pak máte právo na náhradu škody. Jde o situaci, kdy byl zájezd zrušen, ale vy jste již zaplatili poplatek za víza nebo dopravu, kterou jste si měli hradit zvlášť. V některých případech máte právo na náhradu újmy za narušení dovolené – jde o situace, kdy vám byl zájezd zkrácen (podstatně) nebo byl zmařen jeho účel.

Na co máte právo při reklamaci dovolené? Autor: shutterstock.com

Jak na reklamaci dovolené?

Na místě:

Reklamaci neodkládejte. Pokud máte nějaký problém, řešte jej ideálně na místě – s poskytovatelem služby nebo delegátem agentury. Občanský zákoník je radši za pokračování v dovolené než za její zrušení. Pokud vám cestovní kancelář neposkytne služby v odpovídající kvalitě a poskytne vám služby horší, musí vám vrátit rozdíl v ceně. Pokud jsou náhradní služby nákladnější, musí je uhradit sama.

Pokud cestovní kancelář nebude vaše požadavky řešit, můžete si nápravu sjednat sami – a následně požadovat po cestovní kanceláři náhradu účelně vynaložených nákladů. Všechny vady si dokumentujte.

Po skončení dovolené:

Pokud nemůžete řešit situaci na místě, ale až po skončení zájezdu, měli byste požadovat slevu z ceny dovolené. Pro uplatnění nároku vyplňte formulář pro reklamaci dovolené, najdete jej kdekoliv na internetu. To musíte učinit nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Vše podepřete důkazy, které jste si pořídili.

Zdroj: dostupnyadvokat.cz, zpravy.aktualne.cz