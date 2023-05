Zdroj: Adéla Leinweberová

Majitelka pražského bytu 2 + kk o velkosti 42 m² chtěla vyměnit podlahy a veškeré vybavení, ale stála o zachování kuchyňské linky. A designérky Lucie Barešová a Halka Freidingerová ze Studia In2 zase měly jasno v tom, že byt musí zbavit výrazné červené a celkově ho prosvětlit. Jak to dopadlo?

Z čeho se vycházelo

Možná si to nemyslíte, ale mnohé panelákové byty jsou dispozičně šikovněji řešené než některé novostavby. Platí to i v tomto případě. Stačí projít předsíní spojenou s chodbou a zahnout doprava, kde se nachází obývák s kuchyní. Naopak z konce chodby se vstupuje do ložnice, která také není průchozí. Což platí rovněž pro koupelnu i toaletu.

Stěny jako obrazy

Klientka sice bydlí v Praze, ale pochází z Hradce Králové, promítlo se to i do jejího bytu? „Vždycky jsme rády, když máme na začátku proměny příběh. Tady mě napadlo najít dobové fotografie právě tohoto města. Povedlo se a jedna z fotek zobrazující původní domy na místě, kde býval hotel U Zlatého beránka, se stala dominantou obývacího pokoje. Podle ní jsme nechaly vyrobit vliesovou tapetu. Protilehlá stěna je dekorovaná pruhovanou malbou, pro sladění v rámci bytu jsme pruhy použily rovněž v ložnici,“ vysvětluje Halka.

Kratší stěnu u kuchyňské linky zdobí malované stromy, které tvarově vychází z masivní dřevěné knihovny, jež se stala dalším highlightem obýváku, navíce ve 3D provedení. Všimněte si modré „dřeviny“, jde o magnetickou barvu, takže může posloužit i jako netradiční „tabule“ na poznámky.

Zpátky na zem

Pro vyznění každého bytu je důležitá podlaha, a tady šlo doslova o příběh na pokračování. Původně designérky navrhovaly bukové parkety skládané do stromečku. „Takto řešená podlaha by z panelákového bytu vytvořila bydlení zcela jiného charakteru jako mávnutím kouzelného proutku. Většina lidí si totiž spojuje parketovou podlahu s interiéry domů na Vinohradech, Žižkově či Starém Městě, tedy s takovými, které hodně pamatují. A stejný efekt by zaručila i v panelákovém bytě. Buk jsme vybíraly s ohledem na dřevodekor původních interiérových dveří. Nicméně ještě jsme klientce navrhly druhou variantu, že dveře vyměníme za proporčně stejné, ale bílé. A pak by podlaha byla dubová,“ vysvětluje Halka.

Jak to dopadlo? Druhý návrh zvítězil. Bohužel parkety se nakonec z finančních důvodů nerealizovaly, takže výsledkem je sympatický kompromis - vinylová verze dubové podlahy. A proč je parketový vzor řešený rovně? V době realizace designérky neobjevily vinyl s dekorem stromečku.

Další dominanta obýváku: originální tapeta se vyrobila podle skutečné fotografie zobrazující domy v Hradci Králové. Malý jídelní stůl se dá rozložit. Osvětlení nad stolem je nastavitelné. Autor: Adéla Leinweberová

Více života

Obývací pokoj původně působil docela temně také kvůli tmavému nábytku, tento pocit umocňovaly neustále zatažené záclony. „K oknům tradiční velikosti, pod nimiž je navíc topení, není šťastné dávat závěsy nebo záclony k podlaze. Ale krátké provedení záclon či závěsů do moderních interiérů vnímám jako proporčně špatné, asi jako když neodhadnete délku sukně. Jediné, kam se to podle mě hodí, jsou chalupy a chaty. Proto padla volba na transparentní rolety s digitálním potiskem pruhů, aby se v bytě opakoval stejný motiv. Takové provedení rolet je současně dekorativní,“ uvádí Halka. A proč tu zůstaly i žaluzie? Klientka je stejně jako mnoho z nás zvyklá na dvojité stínění.

Kam s věcmi

Vyřešit úložné prostory v menších bytech je vždycky oříšek. „Ve vstupní chodbě jsem navrhla šatní skříně po celé délce i výšce. Slouží nejen na ukládání kabátů a oblečení, ale také jako úklidová komora a ještě se do ní vešla sušička na prádlo. Další skříně jsem situovala do ložnice na stěnu kolem dveří. Aby vstup do pokoje nepůsobil jako ,tunel´, boční stranu nábytku otevírají police. A u okna je kvůli světlu umístěný velký pracovní stůl, jehož část slouží i jako toaletní stolek,“ vysvětluje Lucie Barešová. Další úložné prostory se nachází v kuchyni, kde se skříňky na jedné straně linky „prodloužily“ až do stropu. Vznikl tak tvarově čistější a ucelenější prvek, navíc boky těchto skříní současně fungují jako krátká dělicí „příčka“ mezi kuchyní a jídelním koutem.

Právě díky těmto změnám mohl zůstat obývací pokoj vzdušný, nezahlcený nábytkem. Což se snad v každém menším bytě dá považovat za malý zázrak.

Zdroj: Studio In2