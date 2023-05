Zdroj: Pavel Malaník

Každý máme k něčemu vztah, každému z nás se líbí něco jiného. Ale jestli aspoň trochu obdivujete baťovskou architekturu, tahle rekonstrukce vás bude stoprocentně bavit.

Tady máte navíc spoustu nápadů na vylepšení obýváku:

Kam vás zveme

Baťovská předválečná architektura rovná se slavný zlínský mrakodrap (kdysi správní budova firmy), tovární hala, obchodní dům, vila Tomáše Bati a také cihlové rodinné domky pro dělníky. Cihelný motiv je velmi citelným prvkem celého Zlína. Nelze se tedy divit, že se baťovská architektura propsala i do bytových domů v části Obeciny postavených v 60. letech podle návrhů Vladimíra Karfíka. Dodnes se u nich cení logika uspořádání a půdorysy bloků bytových domů. Ale i bytů. A do jednoho z nich vás právě zveme.

Skrytý půvab

Na rekonstrukci je dobře vidět promyšlenost všech řešení podporujících historii objektu a lokalitu místa. Bytové domy se nacházejí nedaleko centra Zlína, přitom díky velkým blokům zeleně včetně ovocných stromů máte pocit, že jste v přírodě nebo na vesnici. Propojit byt s okolím okny se tudíž nabízí.

„Chtěl jsem použít bezrámové řešení, nicméně památková péče požadovala zachovat vnější vzhled fasád včetně okenních rámů. Chvíli jsem zvažoval okna s venkovním přiznaným rámem a vnitřním skrytým. To je ale velmi nákladné. Proto jsem zvolil okna, která mají slícované pevné rámy s těmi otevíracími,“ uvádí Ing. Roman Belžík, majitel architektonického ateliéru Mur.

Na propojení s okolní zelení odkazují obrazy i pás pokojovek integrovaný do kuchyňského ostrůvku nebo obrazy. Venkovní cihlové obklady zase uvnitř připomínají recyklované cihelné pásky.

Jak otevřít prostor

Byt o ploše 68 m2 doznal úpravy dispozic, z původního 3 + 1 se změnil na 3 + kk. Na prosvětlenosti a otevřenosti se kromě částečné změny příček podílí rovněž interiérové dveře, které před rekonstrukcí končily níž než okna. Roman Belžík sjednotil všechna nadpraží, což pocitově zvětšilo prostor.

„V bytě je několik typů dveří. Například skrytá zárubeň dveří vedoucích z hlavního obytného prostoru do dětského pokoje působí nenápadně, aby nenarušovala průhled. Mezi obytným prostorem a chodbou jsou prosklené dveře, ty prosvětlují vstupní chodbu. Navazují na kuchyňskou linku, proto sahají až do stropu. Do ložnice jsem umístil dveře do pouzdra. A do koupelny vedou atypické dveře s nadsvětlíkem, opět kvůli přenosu denního světla, plné křídlo zároveň poskytuje soukromí,“ vysvětluje autor projektu a investor Roman Belžík.

Zajímá vás:

- díky čemu se v tomto projektu výrazně ušetřilo?

- jaký materiál nahradil masivní dřevo a perfektně?

- které prvky jsou poklonou autora projektu meziválečné architektuře?

- a z jakého důvodu se na některý nábytek zvolila modrá barva?

Tohle a mnohem více najdete v časopisu Dům & Zahrada, který pro vás právě připravujeme a vyjde 18. května.