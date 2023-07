Zdroj: Svobodovablaha.com

Zadání pro architekty znělo jasně. Zrekonstruujte patro ve vícegenerační secesní vile tak, aby mladí měli vlastní byt a soukromí. Co tady zůstalo a co se změnilo?

Tahle proměna je povedenou ukázkou práce s prostorem, který má svou minulost, a i tu je třeba vzít do hry. Ale tak, aby sloužila ryze moderní době, přesněji jednomu mladému páru s budoucností.

Zaujme už při vstupu

Málokdy se už vstupní části bytu věnuje taková péče jako v tomto případě. Dveře do bytu nefungují samy o sobě, jsou součástí originální dělicí stěny, která vymezuje soukromé území. Zaujme šikmým tvaroslovím, ostatně s atypickými tvary se v interiéru pracuje více, ale i samotným provedením. Kombinuje skla a zrcadla, v nichž se odráží schodiště, přebírá barevnost tmavých trámů na stropě i barevnost nábytku v interiéru. Dobře pracuje také s hloubkou; kdybyste tu byli na návštěvě, uvidíte, že hned za dveřmi se stěna mění v praktický úložný prostor. Zkrátka autoři projektu, architekti Anna Svobodová a Ondřej Blaha, mysleli na vše.

Na dvě části

Rekonstruované patro ve vícegenerační vile, která pamatuje secesi, nabízí velkorysých 133 m² a lze ho dělit na dvě části. Po vstupu se vlevo nachází prostorná koupelna a proti vchodovým dveřím pokoj uvažovaný jako hostinský, případně dětský. Vpravo se vydáte do centra dění - tří průchozích místností, které tu byly, jen se proměnily. Do podoby kuchyně, dále pracovny s knihovnami a šaten a navazující ložnice. Z ní se nyní sestupuje po několika schodech do další koupelny, tady však dříve bývala kuchyňka. Ale ještě lepší představu získáte, když se podíváte na plánek ve fotogalerii.

Něco původní, většina nová

Původní podlahy se zachovaly. Nádherné dubové parkety jen prošly renovací, koupelny se vybavily praktickou keramickou dlažbou. V interiéru se hodně pracuje s na míru navrženým vestavěným nábytkem z lakované MDF a olejované překližky, který skvěle pasuje se zlomky původního nábytku, například šuplíky. Barevnost sází na různou sytost hnědé, modré a zelené.

Příjemná je i další materiálová propojenost. Všimněte si kamene použitého v kuchyni, a to i na atypicky tvarovaném ostrůvku, nebo v koupelnách, ale vnímavé oči ho najdou i jinde. Rovněž sklo lze objevit na více místech. A mosaz? Ta se využila nejen v konstrukci dělicí stěny, na lištách, ale také místo tradičních obkládaček v kuchyni - stěna u pracovní desky je netradičně mosazná. A že časem získá patinu? S tím se počítá, ani materiály nemládnou. Ale stárnout s grácií je přece výhra.

Vizitka studia

Anna Svobodová i Ondřej Blaha jsou absolventy školy architektury na Akademii výtvarných umění a Fakultě architektury v Praze a architekty s pracovní i pedagogickou praxí, získanou také v zahraničí. Jejich ateliér usiluje o vývoj a realizaci projektů s vědomím současných témat a referencí a zároveň tvůrčím způsobem reaguje na konkrétní omezení, individualitu klienta a specifika daného kontextu.

