Když si tříčlenná rodina vyhlédla třípokojový byt v domě ze 30. let 20. století, chtěla se nastěhovat rychle. Ale do hotového. Oslovila designéry Alžbětu Mrázovou a Vojtěcha Paclíka ze studia Room Story a za pouhé 3 měsíce mohla změnit adresu.

Na proměně pražského bytu je kromě její rychlosti s velice příjemným výsledkem zajímavé také to, že designéři museli kouzlit s malými prostory. Na fotkách to sice tak nevypadá, ale tento byt nyní 3+kk má asi 60 m2.

Od podlahy

Designéři zajišťovali kompletní rekonstrukci doslova od podlahy. Původní lino šlo pryč, vylévala se stěrka a na přání majitele se použil vinyl s dekorem dřeva. Na řadu přišly nové rozvody elektřiny i odpadů, což bylo nutné nejen kvůli stáří bytu (kuchyně se stěhovala jinam). Změny doznala rovněž koupelna. Co zůstalo původní? Litinové žebrové radiátory, které stačilo natřít. Díky jejich dobrému stavu nebyla nutná výměna, navíc tyhle radiátory déle drží teplo než moderní deskové z plechu.

Škatulata, hejbejte se

Mnoho starších bytů se při rekonstrukci nevyhne změnám dispozice, a ani tento byt nebyl výjimkou. Z původní kuchyně vznikl dětský pokoj, ráj vaření se spojil s obývákem a ložnice zůstala, kde byla. Byt 2+1 se díky tomu nafoukl na sympatických 3+kk. Se zachovaným dvojitým bonusem, ložnice i dětský pokoj mají každý svůj balkon.

Rekonstruovaný byt není velký. Jaké má rozměry?

V bytě o celkové výměře 60,45 m2 najdete:

- obývací pokoj s kuchyní: 4,8 x 4,1 m = 19,68 m2

- dětský pokoj: 4 x 3,3 m = 13,2 m2

- ložnici: 5,7 x 3,2 m = 18,24 m2

- koupelnu: 1,7 x 1,9 m = 3,23 m2

- předsíň: 2,12 x 1,8 m = 3,82 m2

- WC: 1,07 x 1,03 m = 1,1 m2

- mini komoru: 1,11 x 1,06 m = 1,18 m2

Kam se jde z předsíně

Jakmile rodina vejde do bytu, z předsíně směrem doprava zamíří potomek do svého pokoje a doleva ten, kdo potřebuje na toaletu či do koupelny. Ta je vůbec rarita, koupelna má něco málo přes 3 m2, přesto se do ní vešla vana a umyvadlo se skříňkou. Staré obkládačky nahradily nové v barvě modrého petroleje, na podlahu se instalovala černobílá dlažba (další splněné přání klienta). A pak už se pokračuje do obýváku spojeného s kuchyní a z něj do ložnice. Stěny v celém bytě dostaly nový štuk a výmalbu.

Optické klamy

Pokud máte z fotografií pocit, že byt je vcelku prostorný, jde o optický klam. Neměnily se příčky, ani se nezvětšovaly stavební otvory pro dveře, ale hodně hraje bílá barva. A také chytré zařizování jednotlivých místností. Největší oříšek představoval obývák s kuchyní, který je průchozí a ještě se do něj kromě centra vaření musela vejít jídelna, sedačka a rovněž televizní skříňka pod televizor, který se v době focení teprve pořizoval.

Tohle (ne)přehlédnete

Co je podle designérů nejvíce vidět? „Změna v pojetí kuchyně a přípravy jídla. Kuchyně dnes už nejsou jen ,pracovny´. Lidé chtějí velký společenský prostor, kde budou trávit čas,“ říká designérka Alžběta Mrázová. Jde to i za dobré peníze, v tomto případě se použila kuchyňská linka z Ikea (černý matný lak plus lamino s dřevodekorem). A i když to vypadá, že šuplíky jsou dotykové, není to tak, to jen úchytky perfektně ladí s nábytkem, že nejsou téměř vidět. Navíc designérka nepatří k fanouškům této vychytávky. Často se totiž setkává s tím, že stačí neopatrný pohyb, a dotykové šuplíky se otevírají, aniž jejich uživatel chce.

Vizitka studia

Room Story založili manželé Alžběta Mrázová a Vojtěch Paclík, kteří se věnují zejména interiérovému designu. Navrhují interiéry, jež si klienti sami zrealizují, a současně nabízí službu Bleskové rekonstrukce ve spolupráci se společností Bezrealitky. Kdybyste ji chtěli využít, máte na výběr ze tří designových stylů a můžete počítat s tím, že rekonstrukce potrvá jen tři měsíce, aniž by došlo k překročení předem domluveného rozpočtu.

Malé i velké úspory

Málokdo by poznal, že sedačka v obýváku je z obchodu Sconto. Designéři mají právě se sedacím nábytkem z tohoto zdroje dobré zkušenosti, sedačka disponuje potahem z omyvatelného, voděodolného materiálu. Drahá nebyla ani postel v ložnici, jde o typový nábytek, k němuž designérka nechala vyrobit čelo. Šetřit peníze dokáže i bodové svítidlo značky Philips u kuchyňské linky tím, že reflektory lze nastavit podle potřeby a teplotu chromatičnosti (barvu zdroje) si díky moderním žárovkám každý snadno vybere.

Když k tomu přidáme dekorace a optimistické barvy, které se sladěně promítají celým interiérem, není divu, že se rodina cítí ve staronovém bytě dobře.

