Zdroj: StudioFlusser

Byt? Dům? Nebo třeba kavárna? Interiéroví designéři a architekti stále můžou přihlašovat svoje nové projekty do soutěže Interiér roku.

Populární soutěž je zrcadlem českých a slovenských interiérů, které vznikly v loňském roce. Kdo hledá žhavou inspiraci pro svoje bydlení, musí si počkat na vyhlášení výsledků soutěže v květnu, a kdo se chce zúčastnit, má na to ještě měsíc.

Svobodou začínáme…

Tématem aktuálního ročníku soutěže je Svoboda vnitřního prostoru. Soutěž probíhá v osmi kategoriích a ani letos nepřijdeme o loňskou novinku, kategorii Nízkonákladové bydlení. Vloni v této kategorii zvítězil Dům pro rodačku ze Šaľy od architekta Zorana Samoľa (studio Ora-architekti), který je dokonalou ukázkou toho, jak z mála udělat hodně. Psali jsme o něm tady.

V kategorii Novostavba zvítězil Víkendový domek v Bukovanech, to je zase hezký příklad spojení minulosti se současností (architekt Václav Navrátil ze Senna architekti ho navrhl pro sebe a rodinu). Absolutním vítězem a současně vítězem kategorie Rekonstrukce se stal mezonetový byt v Praze, za ním stojí studio No Architects. Architekt Jakub Filip Novák s kolegy tento projekt nazvali Mezonet 69 a otiskli do něj inspiraci ze dvou obrazů od soudobých autorů. Dá se najít všude, ale ne na první dobrou. Nejen o těchto projektech jste se mohli dozvědět více v časopisu Dům a Zahrada, který je společně s naším webem hrdým partnerem soutěže.

Svobodou také končíme...

Co dělat do té doby, než budou známí vítězové a finalisté právě probíhajícího 8. ročníku soutěže Interiér roku? Nudit se nebudete, představíme vám některé neotřelé interiéry z minulého ročníku. A ještě si prohlédněte návrh ceny pro finalisty a absolutního vítěze (viz fotogalerie), který tentokrát ztvárnil Ota Svoboda, interní designér sklárny Bomma. Svobody zkrátka není nikdy dost.

Zdroj: interierroku.cz