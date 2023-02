Zdroj: Pavel Růžička

Když si rodina se dvěma malými dětmi pořizovala třípokojový byt v činžovním domě na pražské Letné a plánovala jeho proměnu, dívala se hodně do budoucna. Aby se v době, až potomci vyrostou a každý bude chtít svůj pokoj, nemuselo nic zásadního měnit. Ale to nebyl jediný požadavek, se kterým se obrátili na architektku Ivanu Volkovou ze studia Architektiv.

Přání majitelů

Rodiče chtěli mírně změnit původní dispozice, aby v bytě vznikly tři neprůchozí místnosti (nyní ložnice, dětský pokoj a obývák). „Moc často se nesetkávám s přáním obývacího pokoje bez televize, a jelikož jsou klienti spíše minimalisté, co se týká počtu věcí, nepožadovali ani mnoho úložných prostor. Dalším přáním bylo mít v bytě vanu, sprchu a dvě toalety, jenže původní koupelna má jen několik metrů čtverečních, navíc není zcela pravoúhlá,“ vysvětluje architektka.

Relax v ložnici

Autorku proměny napadlo umístit vanu do ložnice na stěnu k sousednímu bytu, kde se mělo podle dokumentace nacházet odpadové potrubí. Během rekonstrukce se ale zjistilo, že je to jinak, kanalizace je až v sousedním bytě. Nicméně sondy podlahy potvrdily, že lze realizovat nové potrubí z koupelny až do ložnice při zachování potřebného spádu. Kvůli tomu se jen vana situovala na opačnou stěnu, směrem k dětskému pokoji. Při vstupu do místností se nabídne příjemný průchozí prostor, vlevo je vana, vpravo šatna, které od samotné ložnice oddělují laťované posuvné dveře.

Ložnice s vanou - spolu, a přitom odděleně. Stačí zasunout laťované dveře Autor: Pavel Růžička

Ještě náročnější však bylo vyřešení atypicky tvarované koupelny s ostrým úhlem, aby se do ní vešel sprchový kout, umyvadlo i toaleta. Ale povedlo se. Druhé WC má samostatný vchod.

Jen jedna místnost je průchozí

Kromě rozvodů vody a odpadu se v rámci rekonstrukce řešila elektroinstalace, akustické předstěny, nové povrchy stěn a podlaha. Také se odstraňovaly příčky mezi chodbou, koupelnami a technickou místností. „Při demontáži interiérových dveří jsme zjistili, že jsou velmi nestabilní, proto se nově vyzdily, na stejných místech. Dveře do ložnice jsme vrátili zpět do chodby, ostatně tam také kdysi patřily. Díky tomu je kuchyně s jídelnou jedinou průchozí místností v bytě. Většinu dveří jsme nechali částečně repasovat. Jen ty do koupelny, na WC a do technické místnosti jsou nové, ale v designu stávajících a rovněž ve stejné výšce 210 cm, což původně nebylo,“ upřesňuje Ivana Volková.

Interiér roku

Hlavní tahouni: dřevo a stěrka

Kompletní změnou prošla podlaha, kvůli nerovnostem, ale i finanční stránce věci (nová stála méně, než by vyšla renovace dochovaných parket). Aby se dodržel genius loci, opět se využily dubové parkety, avšak dvouvrstvé, díky čemuž nebudou mezi parketami vznikat mezery. Jen na podlaze v chodbě, technické místnosti, koupelně a WC se použila epoxidová stěrka, která dekoruje i některé stěny, například za vanou či nad kuchyňskou linkou. Právě spojení přírodního materiálu a stěrky v dekoru betonu tvoří základní koncept bytu.

Zařizování na míru

Hlavní úložné prostory se nachází v chodbě, ložnici a technické místnosti, což odlehčilo obýváku, ostatně ten má pouze jednu stěnu bez stavebních otvorů. Na míru se vyráběla knihovna, dále skříně do chodby, koupelnový nábytek, šatna v ložnici i kuchyňská linka. Nábytek je z laminovaných dřevotřískových desek v dekoru přírodního dubu v kombinaci s matnou bílou nebo tmavě šedou. Do obýváku se vybrala pohovka a křeslo značky Carelli, taburety a koberec se pořizovaly v Bonami a další drobný nábytek včetně vybavení pro jídelnu v Lino.cz. Tak, aby spolu navzájem ladily a korespondovaly i s architekturou domu.

Mobilní ostrůvek

Ke sjednocení interiéru přispívají rovněž svítidla. V obýváku a v ložnici visí peříčkové lustry Eos od Umage, které nejen v těchto místnostech doplňuje osvětlení z kolekce Nordlux Alton ve dvou barevných variacích (bílé sklo s mosazí, tmavé sklo s černými objímkami). Najdete ho například i v kuchyni s jídelnou. Ani tato místnost nemá klasický půdorys, z jedné strany je částečně zkosená a právě sem se instalovala kuchyňská linka včetně potravinové skříně suplující spíž.

Praktickou vychytávku zastupuje mobilní ostrůvek. Když ratolesti povyrostou a promění se funkce některých pokojů, nebude problém ostrůvek posunout jinam. A třeba i vrátit zpět, až se dospělí potomci rozhodnou vyletět z hnízda.