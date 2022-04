Zdroj: Peter Fabo

Vydejte se někdy na Vinohrady a zvedněte oči od chodníku nahoru. Prohlédněte si domy, které budete míjet. Zaručeně budete překvapeni, jak pestrý svět Vinohrady představují. Jistě, není to žádné historické baroko, domy často sklouzávají do neoslohů napříč staletími, ale vytváří vlastní úžasný styl elegance a živého světa. Není to nic neosobního. Naopak. Domy v těchto místech nyní prochází velkými změnami. Sice jsou krásné, ale pro moderní bydlení často už nevyhovují.

Netradiční developerský projekt

Když se řekne developerský projekt, nejčastěji se vybaví velké bloky novostaveb někde na zelené louce. Ovšem i na Vinohradech jsou developerské projekty. Jako ten, ve kterém je byt, o který nám jde. Rekonstrukce celého domu probíhala najednou jako developerský projekt a architekti spolu s klientem návrh zadávali developerovi formou klientských změn. Byt byl uzpůsoben na míru rodině s dvěma dětmi.

Prostor a ložnice s vanou

Do bytu se vchází přes vstupní chodbu s vestavěnou skříní, na kterou navazuje prostorná hala s kruhovým světlem navrženým architekty. Z ní je možné vstoupit do společné koupelny, ve které je umístěn podsvětlený sprchový kout, bidet a pult se zabudovaným umyvadlem. Z haly se rovněž vstupuje na toaletu, do technické místnosti, do obytného prostoru s kuchyní a do dvou ložnic dospívajících dětí.

Hlavní obytný prostor s kuchyní je srdcem celého bytu a hlavním společným prostorem pro celou rodinu. Světle zelený segment kuchyně poskytuje dostatečný prostorový komfort, zároveň však díky své celistvosti a uzavřenosti nijak vizuálně neruší. Pracovní plochu tvoří kamenná deska, ve které je zabudovaná varná deska s teppanyaki grilem a zabudovaným kastlíkem na bylinky. Na kuchyň navazuje jídelní část místnosti s lavicí s LED podsvícením, zakulaceným jídelním stolem a židlemi. Protiváhou je odpočinková část obývacího prostoru, kterou tvoří černá knihovna z probarvených MDF desek, vyplňující celou delší stěnu místnosti, a pohodlné sezení řešené solitérní pohovkou a křeslem. Osvětlení místnosti je zpracováno citlivým výběrem zajímavých solitérních světel a zabudováním světelných pásů do knihovny, jídelní lavice a kuchyňských skříněk.

Na obytný prostor navazuje ložnice rodičů. Nad postelí se klene subtilní kompaktová knihovna s vestavěnými nočními stolky. Stěnu naproti oknům pokrývá šatní skříň, která kromě prostoru pro oblečení ukrývá i toaletní část se zabudovaným umyvadlem. Perlou ložnice je solitérní vana značky Bette, jedno ze splněných přání klienta.

Posledními dvěma místnostmi bytu jsou pokoje dospívajících dětí, přístupné z haly. Zde je architekty navržen celistvý modul patra z březové překližky a černého kovu, poskytující v přízemí pohodlný čtecí kout s knihovnou, ve stupních schodů zabudovanou šatnu a v horní části pohodlné spaní. V místnosti je i pracovní stůl a další čtecí sezení, zabudované ve výklenku pod oknem.

Byt Vinohrady

- Autor návrhu: 0,5 Studio

- Rok dokončení realizace: 2020

- Plocha bytu: 89 m²

- Foto: Peter Fabo