Zdroj: Ian Balmorel / v2com

Pravda, nejsme nikde na Mácháči nebo na Vysočině, ale dostali jsme se až za oceán, konkrétně do Montrealu, ale to vlastně nevadí. Té inspiraci to nic neubírá, protože rekonstrukce je to velmi povedená.

Sakra obtížný přístup

Jde o chatku na břehu jezera, která je ovšem využitelná jen tři čtvrtiny roku. V zimě se sem prostě nikdo nedostane. K chatě sem vede 150 schodů. A to byla velká výzva i pro architekty z Matière Première Architecture, kteří od nových majitelů chatky dostali zadání na rekonstrukci. Šlo to obtížně, ale šlo. Právě přístup k domku, který za desítky let výrazně zchátral, znamenal, že se musela většina věcí recyklovat. Bylo to levnější a jednodušší, než vyrábět nové, dovážet je sem lodí nebo snášet po schodech. Ovšem chata podlehla zubu času a hlavně počasí a její konstrukční systémy už potřebovaly zásadní změnu. Takže to, co renovovat nešlo, sem muselo být nějak po příkrém srázu dopraveno. Proto postavili ve svahu mezi stromy jednoduchou lanovou dráhu, po které sváželi materiál na místo určení.

Stále Áčko

Architekti se rozhodli tedy nechat stanovou strukturu domu. Jen ji museli kompletně předělat, aby vydržela mnoho dalších let. Například střechu opláštili plechem a okna jsou nyní rozměrná – hliníková.

Interiér chatky byl přepracován. Čelní strana je nyní jedno celé velké okno – od podlahy až ke štítu, ale vše se o kus posunulo do interiéru. Vznikla tak malá terasa vepředu. Vnitřek zůstal zachován, ovšem změnila se definice jeho uspořádání. Kuchyně se přestěhovala do vedlejší přístavby, takže spodní část je nyní celá jako obývací pokoj a jídelna. Schody se posunuly na logičtější místo na zadní stranu a v patře zmizelo zábradlí. Místo něj sem byla umístěná horizontální síť jako ideální místo na válení se s knížkou při výhledu na jezero.

Původní vzhled interiéru Autor: Ian Balmorel / v2com

Interiér je jak plážový domek. Vše je bílé nebo s lehkým nádechem šalvějové barvy, vybavení doplňují neformální koberečky nebo lněné textilie.

Jedním z nejdůležitějších míst celého domu jsou ale venkovní terasy, které zvětšují na skoro dvojnásobek podlahovou plochu a společně s okolní přírodou jsou tak dalším obývacím pokojem tohoto místa.