Zdroj: V2COM / Francis Dzikowski/OTTO

Hned do tří pater je vytažený půdorysně malý dům, který potřeboval zrekonstruovat. Majitelé chtěli mít interiér víc vzdušný, elegantní a připomínající zahradu.

To jsou požadavky velmi těžko splnitelné, když jde o dům, který je vtlačený do uličního bloku newyorského Brooklynu. Dům samotný už stářím ztrácel vůbec chuť být obyvatelný. Vždyť jeho interiér neprošel žádnou úpravou už od šedesátých let minulého století.

Do zelena

Ovšem architekti z Barker Associates Architecture Office vytvořili opravdu nádherný prostor, kde sice vládnou ve třech patrech schody, ale jinak je bydlení naprosto úžasné. Už přízemí se schodišťovou halou (i když hala asi není úplně to šťastné slovo) má tak malý půdorys, že se zde nedalo nic moc dělat. Jenže se sem někam musela vmáčknout toaleta, která tu velmi chyběla. A tak ji dokázali dát pod schody. Umyvadlo pak je na stěně ještě v chodbě a svou barevností a jednoduchostí vytváří tíhový bod celého prostoru.

Dál je zde obývací pokoj s velkým krbem, pohovkou a dvojicí pásky vyplétaných křesel. Zaujme tu barevnost. Na stěnách jemná krémová je doplněna světloulince zelenkavou na sedačce a pak těžšími barvami na obraze a křeslech.

V zadní části je pak malá kuchyňka, která je obložena zajímavými zelenými kachličkami listového tvaru.

Po schodech nahoru se dostaneme do dalších pokojů. Všude vládne zelená – ve více či méně intenzivní tonalitě, v množství nikdy nedosahujícím křiklavosti či vtíravosti. Například koupelny jsou pečlivě vyskládány způli bílými kachličkami (dole) a způli zeleným celoobkladem (nahoře). Vše pak působí čistě a nenásilně. Všude je dostatek světla.