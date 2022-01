Zdroj: Shutterstock

A tak jsme se v minulém dílu začali zajímat právě o stavební úpravy pomocí cihel, pórobetonu, sádrokartonu apod. Nyní se podíváme na další druhy dělení prostoru. A také si řekneme další důležité věci, na které je třeba nezapomenout.

Dělení sklem či dřevem

Jestliže změnou dispozic bytu potřebujete prosvětlit tmavé kouty, nabízí se řešení v podobě celoskleněné příčky, která maximálně zachovává průchodnost světla. S instalací celoskleněné příčky je však důležité si uvědomit, že sklo je těžký materiál, a proto musí být strop, který jej ponese, opravdu pevný. Když ho tvoří jen sádrokarton, je bezpodmínečně nutné jej v podhledu vyztužit něčím pevným, ideálně železnou traverzou.

Navíc je třeba zpozornět, když máte v místnosti podlahové vytápění. „Jednotlivé plochy celoskleněných příček se do podlahy usazují do kotvících lišt ve tvaru U. Takzvaná mělká montážní hloubka tři centimetry je zvolená tak, aby nebyla porušena topná tělesa. Kdyby byly kotvící lišty usazeny hlouběji, hrozilo by provrtání podlahového topení,“ říká Petr Paksi, ředitel společnosti J. A. P.

Příčky mohou být i skleněné nebo dokonce posuvné, aby se dal prostor zvětšit nejen opticky, ale i skutečně Autor: J.A.P. Future

Stejně tak můžete dělit prostor třeba dřevěnými stěnami nebo tím samým materiálem, ze kterého máte nábytek či kuchyni. Sjednotí se tím design a bude to vypadat efektně.

Zamyslete se také nad tím, zda chcete mít příčky jako pevné. Existují posuvné systémy, které mohou dle potřeby dělit prostor, jak potřebujete. Budete-li v kuchyni smažit na Vánoce řízky a nechcete, aby hluk a pachy šly až ke stromečku, dělicí stěnu zatáhnete. Po dosmažení, vyvětrání a kompletní přípravě jídla ji otevřete a spojíte kuchyni s jídelnou a obývacím pokojem.

Problém s památkami Velmi problematickou částí je rekonstrukce, která se dotýká historických staveb. Domy, které mají památkovou ochranu, musejí mít na rekonstrukci povolení od památkářů, kteří mohou požadovat, jaké postupy, materiály a součásti se při rekonstrukci smějí použít. Když tyto požadavky nedodržíte, nemusíte získat kolaudaci, můžete dostat nařízenu změnu do původního stavu nebo pokutu.

Kouzla s dveřmi

Samozřejmostí při změně dispozic je též instalace nových dveří. Dveře jsou velká investice, možná větší, než si je stavebník na začátku schopen připustit. A je třeba ji pořádně naplánovat. Nejde jen o to, kam dveře umístit a jak mají být široké. Například s užšími dveřmi sice někde ušetříte místo, ale třeba jimi neprotáhnete křeslo. Důležité bude i to, jaké mají dveře mít vlastnosti.

Opět můžete prosvětlovat tmavá místa nejen dveřmi s průhledy, ale i těmi celoskleněnými. O bezpečnost se v téhle kategorii není třeba bát. Kalená a tvrzená skla vydrží i dětský fotbalový zápas. Jsou místa, kde jsou naopak lepší plné dveře, někdy dokonce ty bezpečnostní. Například dveře do technické místnosti by měly splňovat požární odolnost. Dveře do koupelny by naopak měly propouštět vzduch, aby místnost větrala.

Dobré je zamyslet se i nad tím, jestli nebudou lepší posuvné dveře než ty otočné. A to ať po stěně nebo do stavebního pouzdra, což se v případě stavby nových příček přímo vybízí. Na zabudování stavebního pouzdra však musíte myslet dopředu – kvůli samotnému otvoru i překladu nad ním. „Stavební otvor je potřeba udělat dvojnásobný. Kromě šířky vlastních dveří je totiž třeba také počítat se šířkou samotného pouzdra, tedy včetně kapsy, do které budou dveře zajíždět. I stavební překlad musí být dvojnásobný, jelikož stavební pouzdro není nosné a je nutné jej brát jako pokračování samotného dveřního otvoru,“ vyjmenovává Petr Paksi důležité body při plánování.

Délka přesahu překladu přes pouzdro závisí na konkrétním stavebním systému i na tom, zda je to nosná zeď, či dělicí příčka a jaká je její tloušťka. Pro celoskleněná dveřní křídla, která mají oproti klasickým dveřím tloušťku pouze jeden centimetr, se využívá užší typ stavebních pouzder.

Se zdí posunout i světla

Se změnou dispozice se musí myslet na všechno, co je skryto ve stěnách – na rozvody vody, elektřiny, plynu a na vytápění. Když změníte rozměry pokoje, například stropní svítidlo původně visící v centru místnosti teď může být vystrčeno ke kraji.

Rozvody elektřiny a plynu si nechte raději dělat od odborníků. Tady se nevyplatí hry na „já to zvládnu“. Třeba při instalaci nové kuchyně a výkonnějších spotřebičů byste měli pamatovat na to, že některé z nich potřebují třífázové připojení a silnější jističe.

Instalace mnohých varných desek může znamenat problém kvůli velkému odběru proudu, a tedy i posílení elektrických rozvodů v domě Autor: Siemens

Vytápěcí hlavolam

Nezapomínejte na pravidlo, že zásuvek není nikdy dost. A ani na to, že skříně a postele jsou většinou přiražené ke zdi do rohu, takže do místa, kam chcete dát ony zásuvky. Další důležitou drobností je myslet na rozvedení vysokorychlostního internetu, pohybových čidel nebo podlahových svítidel do chodby, aby se děti nebály při noční cestě na záchod.

Zároveň se změnou dispozic musíte řešit vytápění. Původní radiátory už najednou nemusejí ve větší místnosti stačit, nebo naopak je jich na menší pokoj moc. Dispozice tak může znamenat i změnu vytápění. „Vyklučený“ interiér přímo vybízí k razantnější změně a zabudování vytápění třeba přímo pod podlahy a předělání technologie třeba na ekologické a ekonomické tepelné čerpadlo.

Nezapomeňte, že pod novou podlahu se může vejít i topení Autor: BASF

Když majitel usoudí, že to třeba není, je tu ještě možnost vytvořit teplé zóny rychlým ohřevem lokálního charakteru, třeba pomocí elektrických topných rohoží pod podlahou. Je ovšem dobré vědět, že povrchová teplota topné podlahy v obytných místnostech může být dle hygienické normy maximálně 28 stupňů. Povrchová teplota topné podlahy v koupelnách není omezená normou, tudíž může být i nad 30 stupňů.

Tady je také vhodné respektovat doporučení výrobce zvolené povrchové krytiny – například dřevěné nebo laminátové podlahy jsou ve srovnání s dlažbou na teplo citlivější. „Když je topná rohož nainstalována pod dlažbou do tmelu na tepelně izolovaný betonový podklad, dosáhnete teploty podlahy 27 stupňů při teplotě prostoru 20 stupňů asi za 1,5 hodiny. To není zrovna krátká doba, proto pro optimální výkon radíme do skladby podlahy staršího domu zařadit vhodné izolační desky,“ říká Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu Fenix Trading v Jeseníku.

Když pod topnou rohož položíte tyto desky, je možné dosáhnout obdobné teploty zhruba do půl hodiny, tedy třikrát rychleji. „Takže doporučuji tuto dodatečnou tepelnou izolaci využít, tepelný komfort je výrazně vyšší, spotřeba energie naopak menší,“ radí Miroslav Petr.



Článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada