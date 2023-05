Zdroj: Martin Matula / Velux

I starý dům může chytit druhý dech. Vyprávět by o tom mohli manželé Hučkovi, kteří zdědili po prarodičích domek ze 70. let minulého století. Obydlené, ale už nevyhovující přízemí, a zcela nevyužitá půda. Skrytý potenciál proměnili ve více než komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Výsledkem rekonstrukce je o třetinu větší obytná plocha (115 m²), proměna dispozic z 2 + 1 na 4 + 1, zvýšení energetické úspornosti až o 80 % a zejména zdravé bydlení plné denního světla a čerstvého vzduchu.

Manželé Hučkovi ze Šaľy vždy snili o tom, že budou bydlet v domě s nízkou spotřebou energie a s velkou zahradou. Mají permakulturní zahrádku, třídí odpad, sází stromy a květiny, zakládají komposty a odmalička k tomu vedou i své děti Kristýnku a Danielka. „Dlouho jsme přemýšleli, jak se pustit do obnovy domu. Odjakživa bylo naším snem bydlet v rodinném domě s nízkou spotřebou energií a velkou zahradou, kde bychom se mohli věnovat zahradničení a pěstování plodin. Pro nás je důležité zanechat po sobě co nejmenší uhlíkovou stopu a tato rekonstrukce je šitá přesně na naše potřeby,“ vysvětluje majitel domu Jozef Hučko, proč zareagovali na výzvu společnosti VELUX a stali se ambasadory iniciativy RenovActive na Slovensku. Návrh budoucího vzhledu domu je okamžitě nadchl. „Z vizualizací jsme byli nadšeni, návrh rekonstrukce se nám velmi líbil.“

Rozšíření do podkroví

Původní čtvercový dům měl v přední části dva „parádní“ pokoje s okny do ulice a zadní část s několika menšími místnostmi sloužila hlavně jako servisní zázemí. Právě do zadní části domu se nyní přesunulo obytné srdce domu. Velké prosklené plochy a otevření obytného prostoru směrem do zahrady propojilo dům s okolím.

Jak vypadal dům před rekonstrukcí:

„Z architektonického hlediska jsme zachovali původní výraz domu. Drobnými stavebními úpravami jsme vyčistili půdorys, jinak jsme dispozici spodního podlaží neměnili. Zachovali jsme původní trámy či cihly, z nichž jsme vyzdili stěnu v nové koupelně. Ze stavby domu jsme neodvezli ani kilo sutě. Snažili jsme se vše recyklovat – a podařilo se. Moderní vzhled jsme docílili výběrem materiálů. Kouzlo domu se projevuje v drobných detailech, jako je například hladká krytina nebo hranaté okapy. Uvnitř jsme se zaměřili zejména na vytvoření komfortního bydlení. Na to nám stačily jednoduché kroky a materiály, které podporují zdravé mikroklima,“ komentoval rekonstrukci architekt Marek Petrík.

Jak vypadá dům po rekonstrukci:

Využitím potenciálu horního patra se do té doby nepoužívané prostory změnily na obytnou plochu vysoké kvality. Přibyly dvě nové koupelny a celková užitná plocha se zvětšila o 35 % na 115 m² a dispozičně z 2 + 1 na 4 + 1. Přestavbou podkroví vznikl prostor s velkým množstvím přirozeného světla, účinnějším větráním a lepší regulací tepla. Zvětšovat obytnou plochu díky využití podkroví je ekonomičtějším řešením než přístavba, protože nemusíte budovat základy, podlahu a střechu. „Propojení obytného prostoru se zahradou a jeho otevření do krovu přineslo domu zcela novou kvalitu bydlení,” říká Martin Doršic, autor projektu.

Schodiště pro větrání

Přirozeného světla není nikdy dost, proto architekti navrhli nejen velká fasádní a střešní okna, ale i světlíky či světlovod VELUX do koupelny v přízemí. Vyrovnané rozložení oken zajišťuje příjemné a světlé vnitřní prostředí s velkým množstvím vzduchu v každé místnosti a v každém patře. K tomu přispívá i otevřená schodišťová šachta, která zajišťuje kvalitnější distribuci denního světla do všech pater včetně centrálních místností a účinné větrání prostřednictvím komínového efektu. Ten současně pomáhá odvádět vlhký odpadní vzduch střešními okny VELUX v horní části schodiště, přičemž otevřenými okny a dveřmi proudí do domu čistý vzduch.

Zdroj: Velux RenovActive