Zdroj: Studio YHLAA

Jistě, to je zadání, které bychom dnes přisoudili spíš smuteční síni. Ale nezatracujme design jen podle popisu a pojďme si ho spolu projít.

Jde o starší byt s podlahovou plochou 53 m2, který se nachází ve městě Tchaj-pej na Tchaj-wanu. Není to nijak ohromný byt, ale na místní poměry jde o velmi dobrý průměr. Majitel ovšem požadoval výrazně vyšší komfort bydlení, než jaký nabízel v původním uspořádání z dob jeho stavby před 25 lety. Architekti ze studia Design AODA se zaměřili na to, aby navrhli interiér podle principů feng-šuej. To znamená, že celý interiér museli koncipovat ke správným světovým stranám a vytvářet konverzaci jednotlivých částí nábytku, prostoru a doplňků tak, aby nepůsobily násilně. A tak vznikla celá řada zaoblených rohů a prolínajících se hladkých obrysů.

S touto koncepcí pak spojili minimalistický design, který absorbuje všechny nadbytečnosti, vytváří prostor, a nikoliv zaplněný prostor a používá přesně stylizované výrazové prostředky. To vše doplnili přesně danou paletou materiálů – když dřevo, tak muselo být skutečným dřevem. Mat musí mít hloubku a vytvářet pocit hebkosti.

A pak vše naplnili komplementárními extrémně tlumenými barvami. K tmavě šedé přidali světle šedou a doplnili je nikoli bílou, ale spíš velmi světlou desetiprocentní šedou. Jako kontrastní barvu pak nechali dřevo vyniknout v tmavém moření hnědé.