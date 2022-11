Zdroj: Alex Shoots Buildings

Dnes vás zveme do domu, který vyhrál Českou cenu za architekturu roku 2022. Jde o rekonstrukci domu v Trhových Svinech, kterou s nevšední imaginací provedli architekti Barbora a Jiří Weinzettlovi z Atelieru 111 architekti.

Nutno podotknout, že dům je jejich vlastní, a je tedy typickou výjimkou z hesla o bosých kobylách. V úzkých uličkách se silnou atmosférou a potenciálem v historické části jihočeského městečka Trhové Sviny našli svůj nový domov manželé – architekti. Svérázný charakter Kozinova náměstí skýtající ideální polohu – pár kroků od centra, přitom kryté před dopravním ruchem, učaroval architektům Barboře a Jiřímu Weinzettlovým, kteří zde koupili malý domek se záměrem vytvořit si z něj víkendové bydlení pro odpočinek a útěk z reality. O rok později se jim však naskytla příležitost odkoupit dům naproti přes zahradu, což od základu změnilo jejich původní plán. Dvě samostatné stavby propojené zahradou proměnili ve své trvalé útočiště.

Návrat k původním materiálům

Obě stavby, pocházející pravděpodobně z 19. století, musely být kompletně zrekonstruovány. „Jeden z domů byl ve velmi špatném technickém stavu. Ten druhý sice prošel na přelomu tisíciletí výraznou stavební úpravou, nicméně ta nerespektovala historickou hodnotu stavby a odklonila se k nevhodným novodobým materiálům,“ uvádí Ing. arch. Jiří Weinzettl a pokračuje: „Rozhodli jsme se proto odstranit přístavbu velkého vikýře s balkonem, změnit použité materiály na fasádě a střeše a vybourat plastová okna.“ Proporce domu architekti neměnili, ale s odstraněním plastových oken se rozhodli upravit rozmístění a tvar otvorových výplní pro okna, dveře i vrata. Tyto zásahy měly samozřejmě vliv na současnou vnější podobu staveb. „Minimalistické pojetí nově proražených otvorů jsme záměrně ponechali v kontrastu s původními, tradičně dělenými okny,“ vysvětluje architekt.

Snaha o zachování materiality původních hmot se odráží také v odkrývání původního zdiva a dalších historických fragmentů pod novodobými přizdívkami. „Byli jsme rádi za každý historický detail, za každou původní kamennou zeď, kterou se nám podařilo odkrýt. Vlastně celá rekonstrukce spočívala ve snaze objevovat staré, původní a kombinovat s tím novým,“ shodují se architekti Barbora a Jiří Weinzettlovi. Obnažené kamenné zdivo následně nechali majitelé na mnohých místech v exteriéru i interiéru jednoduše napenetrovat a natřít bílou barvou.

Interiér s netradičními stropy

Vnitřní členění architekti přizpůsobili záměru zpřístupnit objekt z obou stran, jak směrem od náměstí pro pěší, tak z druhé strany pro pohodlný příjezd autem. V menší ze staveb, která je přístupná autem, se nachází technické zázemí, dvě garážová stání, velká dílna se zdviží, venkovní WC s umývárnou a neobytná půda. Větší stavba pak slouží k samotnému bydlení. Centrálním prostorem obytné části je světnice v prvním nadzemním podlaží, která sdružuje kuchyňský kout, jídelnu a obývací pokoj.

Jejím charakteristickým rysem je obloukově klenutý strop vytvořený za využití přírodních materiálů. „Sklenutí hlavního obytného prostoru vyplynulo ze snahy uchovat drobné měřítko a tvar domu zvenku, zároveň vytvořit originální převýšený prostor,“ popisuje architekt Jiří Weinzettl. Na velikosti centrální místnosti opticky přidává plynule navazující velká venkovní terasa oddělená skleněnou stěnou. V přízemí se dále nachází také ložnice s vlastním koupelnovým zákoutím a chodba poskytuje vyvýšený relaxační prostor.

Podkroví obytné stavby náleží dětem. Schodiště ústí do prostorné společné herny opět s atypicky řešeným stropem, který vychází z průniku dvou na sebe kolmých sedlových střech. Celá herna je v obložení běleného smrkového dřeva. Na hernu navazují dva dětské pokoje s otevřenými šatnami.

Celkové vnímání jednotlivých prostorů v interiéru navíc obohacují četné průhledy do přiléhajících dvorků, velké okno ve štítové dvorní fasádě pak poskytuje jedinečný výhled na nedalekou kostelní věž.

Pro barevný kontrast

Celý interiér se nese v duchu světlých barev. Na podlaze se střídá šedá betonová stěrka a bělený dub, stěny pokrývá bílá štuková omítka, dřevěné obložení či keramické obklady hexagonálního tvaru od výrobce Codicer. Jako kontrast v celém interiéru působí drobné zařizovací prvky v černé barvě – světla, vodovodní baterie, úchytky nábytkových dvířek, ale také dveřní a okenní kliky. „Všechny dveře i okna jsme si přáli vybavit klikami v černém provedení, a to nám umožnil sortiment českého výrobce M&T, s jehož klikami máme dlouhodobou pozitivní zkušenost z realizovaných projektů. Zvolili jsme model LUSY, který nás zaujal svým prostým jednoduchým tvarem a kulatou rozetou, jež byla jedním z našich požadavků na dveřní kování,“ vysvětlují architekti. Navíc vybrané kování zůstává stálobarevné, nemění s lety barvu a nepoškrábe se.

Ze dvou staveb jeden spokojený domov

Obě stavby, které vzájemně propojuje zahrádka s ovocnými stromy, společně vytvářejí harmonický základ pro spokojený domov. „Celková rekonstrukce byla velmi náročná, a to nejen z pohledu množství stavebních prací, ale také z časového hlediska. Ale stálo to za to. V našem novém domě bydlíme sice teprve poměrně krátce, nic bychom však neměnili,“ uzavírají spokojení architekti – majitelé.

Technické údaje:

Název: Dům na Kozině

Lokalita: Trhové Sviny, Kozinovo náměstí

Rekonstrukce: 2014 – 2021

Zastavěná plocha: 340 m2

Dodavatelé:

okna a vstupní dveře: JANOŠÍK OKNA-DVEŘE, s. r. o.

interiérové dveře: Homer Concept & Interiors, s. r. o., vlastní výroba

neviditelné zárubně a kliky: M&T, dveřní a okenní kliky LUSY

nábytek: Homer Concept & Interiors, s. r. o., vlastní výroba

obklady: Codicer

sanita: Laufen, Ravak

vodovodní baterie: Zucchetti, Tres

židle – TON

pohovka – Ethnicraft

kusové koberce – Maimana

dubový nábytek – Javorina

Typ vytápění: plynový dvouokruhový kondenzační turbokotel

Architekt a zdroj: Ing. arch. Barbora Weinzettlová, Ing. arch. Jiří Weinzettl, Atelier 111 architekti

Foto: Alex Shoots Buildings