Rozrostla se vám rodina a schází vám obytná plocha? Pokud na zakoupení nebo stavbu většího domu nemáte dost financí, přebudujte půdu na obytný prostor. Jak obtížné, nebo jednoduché to bude, závisí na stavu a nosnosti stropu. Pokud je strop ve špatném stavu nebo je slabý, tak nezoufejte. Poradíme vám, jak stropní konstrukci posílit.

Pevnost starých stropů určuje statik a jeho asistence při úpravě podkroví je nutná. Únosnost velmi závisí na rozpětí stropu, tj. na vzdálenosti mezi stěnami, na kterých je strop podepřen. Významný vliv má také typ stropu, působící zatížení, hmotnost podlahy, příčky atd. To je důležité, protože standardní stropy v obytných domech se počítají na proměnné zatížení 150 kg/m² a podkroví pouze na 50 kg/m² (hmotnost osob, nábytku, spotřebičů a mobilního vybavení). Při úpravě podkroví pro obytné účely je třeba tuto skutečnost zohlednit. Nejlepší jsou v tomto ohledu prefabrikované stropy z dutinových desek, protože jejich únosnost je obvykle dostatečná, a to bez ohledu na rozpětí. Zjednodušeně řečeno, tyto desky byly vypočteny na střídavé zatížení minimálně 150 kg/m² a typické zatížení (s podlahovými vrstvami, omítkou a střídavým zatížením) je minimálně 320 kg/m², bez započtení vlastní hmotnosti stropu.

Můj budoucí půdní byt – uložení a zabetonování nosníků:

Stropy s hustým žebrováním

U stropů s hustým žebrováním to již není tak jednoznačné. Hodně záleží na rozpětí podlahy, rozteči nosníků, výšce použitých dutinových bloků nebo tloušťce nadbetonávky. Standardně byly všechny navrženy na proměnné zatížení nejméně 150 kg/m². Stávalo se však, že se hledaly úspory na stropech horního podlaží a používaly se například širší nebo nižší duté bloky, což mělo za následek snížení únosnosti. To bylo bezpečné a přijatelné pro mnohem nižší zatížení (bez podlah, příček, s třikrát menším proměnným zatížením).

Posílení stávajícího stropu

Při úpravě podkroví je třeba strop s nižší únosností vyztužit. To lze provést několika způsoby a o volbě řešení by měl rozhodnout projektant (samozřejmě po dohodě s investorem). Projektant či statik musí také posoudit (vypočítat) únosnost monolitických železobetonových stropů. Zde je prostě tolik proměnných (rozpětí, tloušťka, způsob podepření stropů, průměr, rozteč a třída výztuže, třída betonu), že lidé bez potřebných znalostí a praxe nejsou schopni zajistit správnou úroveň bezpečnosti jak pro stavební konstrukci, tak pro budoucí uživatele.

Kdy posílit Kleinův strop

Totéž platí pro Kleinovy stropy, kde nosnost závisí na rozpětí nosníků, jejich rozteči, druhu cihlové desky (lehká ¼ cihly tlusté, polotěžká s cihlovými žebry vsazenými do švu, tj. ½ cihly vysoké, a těžká ½ cihly tlusté). Neméně důležitý je způsob vyztužení desek: bedněním, tj. plochými tyčemi o rozměrech 1 x 20 mm až 2 x 30 mm, nebo ocelovými tyčemi o průměru 4,5 až 8 mm uloženými v každé druhé, třetí nebo čtvrté spáře. Obecně lze říci, že Kleinovy stropy s lehkou deskou se často používaly pro stropy v podkroví. Z tohoto důvodu zpravidla vyžadují vyztužení při úpravě. Stropy s roztečí nosných stěn do 4,50 m, s roztečí trámů do 1,20 m a s alespoň polotěžkou deskou budou pravděpodobně dostatečné pro přenesení dodatečných zatížení.

