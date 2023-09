Zdroj: Shutterstock

Problémy s dřevěnými trámovými stropy mohou být různé, protože je důležité, co je položeno na horní straně stropu. Velmi často se jedná o desku tvořenou směsí hlíny, popela, vápna a plev nebo hoblin. Tato vrstva má u dřevěného stropu velmi důležitou funkci - tepelnou, akustickou a protipožární izolaci. Do značné míry jej chrání před hlodavci a do jisté míry i před vlhkostí, protože má schopnost absorbovat a uvolňovat velké množství vodní páry (nahrazuje tedy parozábranu). Nevýhodou této mazaniny či lepeniny je její poměrně vysoká hmotnost 800 až 1 300 kg/m3. Použitím vhodných, lehčích materiálů je však možné desku nahradit, aniž by se zhoršila akustická izolace stropu, a co je důležité, aniž by se zvýšila jeho hmotnost.

Rekonstrukce podkroví 100 let starého domu:

Jak správně lepeninu odstranit a nenapáchat škody

Pokud se rozhodnete desku odstranit, je velmi důležitý způsob jejího odstranění. Prostor mezi dvěma trámy by neměl být vyhlouben najednou po celé své délce, protože to může způsobit rychlé uvolnění trámů a prasknutí stropu. To je důležité zejména v případě, že se nepočítá s celkovou rekonstrukcí spodního podlaží. Doporučuje se odstraňovat desku v pásech širokých asi 100 cm, kolmých na všechny stropní trámy. Tím se zajistí rovnoměrné odlehčení a opětovné zatížení nosníků. Zkontrolujte nosnost dřevěných trámů bez desky. Dřevěné stropní trámy používané v minulosti mají obvykle velkou rezervu únosnosti a ani po přidání dalších navržených vrstev by neměly potřebovat zesílení, to však musí zkontrolovat příslušně kvalifikovaná a autorizovaná osoba.

Příčky na staré podlaze

Primární funkcí příček je oddělit místnosti v podkroví a zajistit místnostem odpovídající zvukovou izolaci. Tyto funkce dokonale plní omítnuté stěny z plných cihel, pórobetonu o hmotnosti 600-700 kg/m³ nebo keramických tvárnic. Tyto konstrukce však mají jednu zásadní nevýhodu - jsou těžké (zatížení až 250 kg/m²). Při stavbě nového domu to není překážkou, protože pak - při navrhování stropu - stačí přidat trám, žebro nebo vhodnou výztuž. Ve stávajícím starém domě se však realizace tohoto typu výztuže může ukázat jako poměrně problematická.

Příčky ze sádrokartonu a zatížení stropu

Mnohem příznivějším řešením je použití lehkých sádrokartonových stěn (hmotnost od 25 do 75 kg/m2). Zjednodušeně řečeno, hmotnost takové standardní stěny s jednoduchým sádrokartonovým obkladem o výšce 2,5 m je zatížení pouze 65 kg/m2 a s dvojitým obkladem 125 kg/m2. To odpovídá hmotnosti stojícího člověka, jehož stopa je zhruba dvakrát větší než základna 1 m dlouhé stěny. Pro srovnání, hmotnost podobné příčky z plných cihel je přibližně 640 kg/m2. Nízká hmotnost sádrokartonových stěn znamená, že je lze bez obav a bez dodatečných výpočtů zřizovat na všech hutných žebrech, železobetonových a prefabrikovaných stropech, ale pouze ve směru kolmém na stropní žebra a hlavní výztuž.

Podložení příček

U dřevěných trámových a Kleinových stropů je vzhledem k rozteči mezi nosnými trámy větší než 60 cm nutné použít pod sádrokartonovou stěnou dřevěný nebo ocelový základový trám. Jeho průřez závisí na rozteči nosníků a na výšce a hmotnosti příčky. Vybírá se s ohledem na průhyb, protože pak bude jistě zaručena nosnost. Obvykle již postačí dřevěná kulatina 5 x 5 cm, 4 x 10 cm nebo rovně položený ocelový nosník C50E.

Pozor na rovnoběžné umístění příčky

Umístění lehkých sádrokartonových stěn rovnoběžně s nosnými prvky stropu již není tak jednoduché a přímočaré. Přestože prefabrikované železobetonové stropy (zejména dutinové) nevyžadují žádnou výztuž, stropy s velmi tenkými monolitickými deskami a velkými rozpony musí zkontrolovat statik. Totéž platí pro dřevěné trámové stropy nebo strop Kleinův. Pokud má být hmota příčky zatížena jedním nosníkem - je nutný výpočet. Tomu se lze vyhnout, pokud je sádrokartonová stěna navržena mezi dvěma nosnými trámy a umístěna na dřevěných nebo ocelových základech, které se opírají o sousední nosné trámy v rozestupech přibližně 60 cm. Totéž je třeba provést u skládaných podlah, protože není dovoleno umístit ani lehké sádrokartonové stěny přímo nad dutiny v podlaze nebo zatížit jedno žebro bez ověření jeho únosnosti.

