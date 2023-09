Zdroj: Shutterstock

Výměna střešního okna s částečným zachováním otvoru

Tento způsob výměny starého okna se používá v případě, že chcete okno instalovat hlouběji do střešní konstrukce. Tím se zlepší jeho izolační vlastnosti a do místnosti se dostane více denního světla. Po odstranění starého okna je třeba odpovídajícím způsobem snížit okenní otvor - od horní hrany stavební latě je třeba odměřit vzdálenost doporučenou výrobcem nového okna. V případě potřeby lze také zlepšit tepelnou izolaci okenního otvoru.

Správná instalace

V minulosti se správnému tvarování horních a dolních glyfů ve výklenku nepřikládal takový význam. Aby byla zajištěna cirkulace vzduchu u okna, která zabraňuje kondenzaci vlhkosti na skle, musí být horní plocha otvoru rovnoběžná s podlahou a spodní plocha kolmá k ní. Spáru mezi rámem okna a otvorem v horní a dolní části je třeba utěsnit butylovou páskou a zakrýt maskovacími páskami. Spáry po stranách by měly být rovněž utěsněny, například akrylátem.

Oprava netěsnosti oken:

Mohu vyměnit staré střešní okno za větší?

Pokud se při výměně oken rozhodnete opravit i krytinu na šikmině podkroví, pak můžete bez zásahu do konstrukce střechy zvětšit velikost zasklení - šířku okna (pokud je vzdálenost krokví dostatečně široká), výšku okna a také nahradit jedno okno sadou oken instalovaných v kombinaci. Čím nižší bude spodní okraj okna, tím lepší bude vizuální kontakt s okolím. Mějte však na paměti, že u otevíravého křídla musí být z bezpečnostních důvodů alespoň 85 cm nad podlahou. Proto je možné do šikmin jdoucích až k podlaze vložit buď vertikální kombinaci, kdy je spodní okno neotvíravé, nebo zvolit okno, u kterého jsou v jednom rámu instalována dvě křídla - horní otevíravé a spodní pevné. Pro ty, kteří chtějí mít obě křídla otevřená, mohou být řešením střešní balkonová okna. U tohoto velkého okna se horní křídlo plynule otevírá do úhlu 45 stupňů a spodní křídlo se spolu s integrovanou balustrádou posouvá dopředu.

Pozor na krokve

Při rozhodování o kombinaci střešních oken je třeba pečlivě určit jejich umístění. Mějte na paměti, že i u vertikální kombinace může být obtížné sladit okna se sklonem střechy, pokud jsou krokve prohnuté nebo výškově nerovnoměrné. Při zvětšování otvorů je třeba nově osadit okenní otvory. To lze provést stejným materiálem, jaký byl použit pro svahování podkroví, tj. obvykle sádrokartonem. Alternativou jsou systémová řešení - hotové šambrány z pěnového PVC - výrobci je přizpůsobují všem modelům oken, které nabízejí. Kompletní sada se skládá ze čtyř prvků (bočnic), potřebných spojovacích prvků a maskovací pásky. Prvky se nařežou podle tvaru otvoru, složí se do rámu a upevní se do okenního výklenku pomocí montážních úchytů. Spára mezi hřebenem a fasádní deskou se zakryje krycí lištou.

Místo výměny starých oken: modernizace

Existují případy, kdy výměna celých oken nemá ekonomický smysl. V takovém případě se můžete například rozhodnout vyměnit pouze křídla, aniž byste museli demontovat rámy. Někdy stačí jen dočasně zlepšit estetiku oken a provést několik úprav, které zlepší jejich tepelněizolační vlastnosti. Dřevěné rámy mohou vyžadovat pouze renovaci nátěru. Pokud jsou rámy, zárubně a kování vašich střešních oken v dobrém stavu, někdy stačí vyměnit zasklívací paket, profily přitlačující zasklívací paket nebo staré těsnění za nové. Stará okna nemají obvodové těsnění, proto se můžete rozhodnout pro jeho dodatečnou instalaci na křídla. Ne všechny tyto práce musí provádět autorizovaný servisní technik. Můžete si pouze objednat servisní díly a provést montáž sami.

Nová okna – menší provozní náklady

Rozhodnutí o výměně střešních oken vychází z mnoha důvodů, ale klíčový je ten ekonomický - zběsilé zdražování energií a vysoké náklady na vytápění. Nová, energeticky úsporná okna pozitivně zlepší energetickou účinnost nejen podkroví, ale i celé budovy. Můžeme také vyměnit stávající konstrukci a zvolit křídla, která se otevírají jinak: otočně, výklopně nebo výklopně kyvně. Změnit lze také estetiku oken. Dřevěná mohou být v přírodní barvě borovice nebo ve dvou variantách bílých oken. Při výměně střešních oken je můžeme vybavit dokonale sladěnými vnitřními i vnějšími doplňky, které výrazně zvyšují komfort bydlení v podkroví. Výměna oken v podkroví je dobrou příležitostí k instalaci řešení inteligentní domácnosti nebo k jejich integraci do stávajícího systému inteligentní domácnosti.

Zdroj: gov.uk, forbes.com