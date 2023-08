Zdroj: Jiří Ernest

Dříve stával prvorepublikový rodinný dům ve vilové čtvrti. Ovšem v druhé půli minulého století její velkou část nahradilo sídliště a vilka zůstala s několika dalšími domy jako ostrůvek soukromí obklopena vysokými budovami. To však nebyla jediná změna, která prostředí ovlivnila. Velká část ostatních domků průběžně prošla rekonstrukcí a dostala nástavby, čímž zaniklo měřítko původní architektury vůči pozemkům i malebnost budov. A přesně to si noví majitelé vilky nepřáli. Sice ji potřebovali uzpůsobit pro pohodlný život současné rodiny, ale zároveň chtěli, aby zůstal patrný prvorepublikový původ.

Za firmu Pro-story se proměny vily ujala architektka Tereza Nová a její kolega Jiří Zábran, protože bez rekonstrukce stavba obyvatelná nebyla. „Majitelé chtěli zachovat duch budovy, ale zároveň bylo třeba dodat to, co dnes u bydlení v rodinném domě považujeme za samozřejmost – tedy jistou prostorovou velkorysost, světlý interiér a propojení se zahradou. Jenže tomu dispozice domu zrovna nešly vstříc,“ vysvětluje Tereza Nová.

Zdánlivě nevýhodné umístění

Vila totiž do zahrady směřuje severní fasádou, což se sice hodí během parného léta, ale pro větší osvícení interiéru v průběhu celého roku to není nejvýhodnější pozice. Naopak jižní fasádou je dům natočený do ulice – jenže protější řadu vilek nahradily vysoké bytové domy, takže více otevřít dům slunci a výhledům odnaproti by znamenalo přinejmenším narušení pocitu soukromí. A ještě navíc ani velikostí dům neodpovídal tomu, aby se do něj vešlo vše požadované.

Architekti se výchozími komplikacemi nenechali rozhodit a navrhli dům v patře zvětšit o druhý štít, takže nebylo nutné rozšiřovat původní půdorys budovy, a přijít tak o cenné metry zahrady. Jen se z boku ubourala stará veranda s vchodem a nahradila novou využívající celou šíři domu, takže před vchodovými dveřmi vznikl zastřešený prostor chránící příchozí před vrtochy počasí a z druhé strany zbylo místo na sklad pro zahradu. Nově přistavěné části jsou obložené jednoduchými dřevěnými latěmi, aby se odlišila a lépe vynikla původní bílá fasáda se šambránami kolem oken.

