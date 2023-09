Zdroj: Martin Šrajer

Ještě nedávno to byla docela obyčejná chata. Ale tak šikovně zasazená mezi lesy na Benešovsku, že ji jen tak někdo nevidí. To druhé se samozřejmě zachovalo a to první, tedy chata, doznalo zásadní změny. Po rekonstrukci je o patro větší. A také krásnější.

Víkendovou chatu užívá rodina s několika dětmi, které rostou jako z vody. A také se sem rády sjíždí návštěvy. Jenže chata není nafukovací, a tak se majitelé rozhodli pro rekonstrukci. Při ní se změnilo malé podkroví na regulérní patro. Zhruba půl roku architekti Roman Kučírek a Jan Komárek z ateliéru 3K Architects řešili projekt, další půlrok se stavělo a zařizovalo.

Podívejte se na výsledek, je opravdu parádní:

Minulost si podává ruku s přítomností

Původní vzhled sázel na kámen (suterén) a cihelné tvárnice (přízemí a malé podkroví). Kamenné zdivo představuje jeden z hlavních prvků, proto ho architekti chtěli nechat přiznané. Podkrovní patro navrhli jako lehkou dřevěnou konstrukci kvůli snazší montáži a také s ohledem na co nejmenší zatížení základových konstrukcí. Nová střecha je z falcované krytiny od Ruukki, a i to má svůj důvod, vlastně dva: estetický (moderní vzhled) i praktický (nízká hmotnost). Každého příchozího uchvátí také dřevěná fasáda, sjednocující objekt s novou dostavbou.

Více světla

Ovšem totéž platí i o celoproskleném štítu od Vekry. „Klientům jsme navrhovali více řešení exteriéru objektu. Jedno z nich počítalo i s dalším balkonem s velkorysým výhledem do krajiny, na druhou stranu by tento nový balkon zmenšoval pokoje v podkroví. Dále jsme zvažovali materiál fasády i jak ho klást, jakým směrem. Do jaké míry použít sklo ve štítech – zda si dovolit celoprosklení, nebo navazovat na formáty oken v přízemí. Jestli volit střechu s přesahy, či bez nich a tak dále. Nakonec po několika diskuzích s klienty zvítězila verze celoproskleného štítu se střechou s přesahy. Ty chatu opticky snižují, což se jeví jako plus při pohledu ze zahrady. Dům je totiž situovaný ve svahu,“ říká architekt Jan Komárek. Celoprosklení štítu současně lépe prosvětluje pokoje v podkroví.

Chata jako z pohádky je ukrytá v benešovských lesích Autor: Martin Šrajer

Technické detaily

Součástí chaty byl asymetricky řešený balkon, který z čelní fasády míří doprava. Autoři projektu ho zachovali, jen ho doplnili novou dřevěnou podlahou a nerezovým zábradlím se sítí. Navíc se na balkon dá dostat i skrz boční nově opravené venkovní schodiště. Přízemí a dostavěné podkroví získalo zateplení, pak přišla na řadu fasáda. Okna v patře barevně vychází z oken v přízemí a suterénu, které si klienti nechali vyměnit dříve, než oslovili architekty. Ti tudíž dodrželi danou světle šedou barvu okenních rámů.

Vizitka studia

Za ateliérem 3K Architects stojí Roman Kučírek a Jan Komárek. Architekti mají jeden cíl: chtějí, abyste se ve vašem novém bydlení cítili skvěle. A aby cesta k němu byla co nejjednodušší, zatímco oni se postarají o vše složité. Pro práci 3K Architects je dále typické, že pracuje s malým počtem klientů. Díky tomu se jim může opravdu věnovat, pak vznikne perfektní výsledek.

