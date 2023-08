Zdroj: Ondřej Krynek

Jak zařídit mini byt, jehož celková podlahová plocha odpovídá ploše 19,4 m²? Přičemž plocha samotného pokoje je zhruba poloviční? Docela snadno. Stačí oslovit architektonický ateliér, který má skvělé nápady.

Tady máte další příklad perfektního řešení, tentokrát jde o byt o podlahové ploše 23 m²:

Co a kde se měnilo

Garsonka se nachází v jednom pražském cihlovém domě, který už něco pamatuje. Proměnu potřebovala jako sůl, a tak majitel oslovil studio DesignPro. Architektka Zuzana Řepíková a Ondřej Krynek dali hlavy dohromady a výsledkem je prostor plný překvapivých řešení. Se svým projektem také bodovali v soutěži Interiér roku, zvítězili v kategorii Nízkonákladové bydlení.

Nejmenší realizace

Garsonka je sice miniaturní, ale zase má jednu výhodu - stropy vysoké 3,38 m. Právě tato výška umožnila spaní v patře, na toaletě zase napomohla umístění bojleru nad dveře. A když se odstranila sádrokartonová příčka v chodbě, po odečtení vstupní části a hygienických prostor zbylo na multifunkční pokoj 9,3 m². A to už byla výzva na druhou. Však také autoři projektu přiznávají, že nic menšího dosud nenavrhovali.

Další zásahy

V rámci rekonstrukce se kromě odstraněné příčky nově řešily rozvody vody v koupelně a elektroinstalace v celém bytě (radiátor, bojler a přímotop), také podlahy (parkety plus keramická dlažba) a dveře. „Nové šatní skříně v chodbě dostatečně odclonily vstupní část od obytné, do jediné místnosti v bytě žádné dveře nevedou. Klasické otvíravé jsou jen u toalety a koupelny. Posuvné by kvůli potřebné konstrukci ubraly místo tam, kde je ho už tak málo. Navíc ani zvukově neizolují,“ uvádí Zuzana Řepíková.

Garsonka má necelých 20 m², pokoj necelých 10 m². Čím méně místa, tím více je třeba uvažovat multifunkčně, například skříňky jsou současně schody do patra na spaní Autor: Ondřej Krynek

Všechno se vešlo

Kuchyňská linka se opírá z druhé strany o šatní skříně v chodbě. Je vyrobená na míru z lamina a překližky, skříňky se otevírají za stínovou hranu neboli přesah dvířek, část má dotykové otevírání. Kvůli odtahu digestoře autoři použili jádrový vrt, aby se dostali do stoupaček. A najdete tu rovněž spížovou skříň umně skrytou v jednom ze schodů vedoucích k „ložnici“. Právě schody do patra v podobě různě velkých skříněk a otevřených polic představují dva v jednom, každý funguje i jako úložný prostor.

Vylepšené spaní

Spaní v patře tady původně bylo, jen dříve ho částečně nesla i příčka, která se odstranila. Nové patro má dřevěnou konstrukci zaklopenou OSB deskami a pokrytou kobercem, kotví se do stěn. A hlavně je podstatně širší, nyní nabízí komfortních 210 cm. Bezpečí zajišťuje kovový rám se sítí X-Tend připevněný ze tří stran (do rákosového stropu nelze nic kotvit).

Zaostřeno na detaily

Malá sedačka se vybírala hlavně podle rozměrů, aby se do pokoje vešla i s konferenčním a jídelním stolkem. Zato s detaily už si mohli autoři projektu více vyhrát. Například centrální osvětlení od House Doctor se skládá z několika mosazných objímek připevněných na nastavitelných tyčích, kruhové věšáčky od Normann Copenhagen na stěně u schodů fungují i jako dekorace nebo minimalistické úchytky místo zábradlí.

Miniaturní jsou také černé úchytky šatních skříní barevně sladěné s vypínači, klikami či kovovým rámem patra. K pocitovému zateplení už tak vysokého stropu přispívají béžové závěsy, které skvěle ladí se špaletovým oknem.

Interiér roku

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Časopis a webové stránky DŮM & ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže. S vítězi kategorií, finalisty i nejzajímavějšími soutěžícími proto postupně čtenáře seznamujeme také na našich internetových stránkách www.dumazahrada.cz.

Umýt a jít

Přestože má koupelna jen 3,7 m², vešla se do ní vana pohodlné délky 170 cm. Odlehčit prostor pomáhá umyvadlo na desce a také obklad typu teraco. „Jde o aktuální trend. V přírodních odstínech představuje vysloveně nadčasovou záležitost, my jsme však zvolili lehce odvážnější barvy, které ladí s výraznou modrou na nábytku,“ uvádí Zuzana Řepíková. Teraco se použilo rovněž na toaletě.

S jakým problémem se autoři proměny nejvíce potýkali? Jak do mini bytu vše poskládat tak, aby to fungovalo a lahodilo oku. Pak už to šlo rychlostí blesku, také díky spolehlivé stavební firmě Home reko Jan Otradovec garsonka získala nový náboj během tří měsíců.

Tento článek jste mohli najít v časopisu DŮM & ZAHRADA, č. 7 /2023.