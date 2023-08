Zdroj: Weber

Pokud někdo rekonstruuje dům, může to dělat hned z několika důvodů. Ovšem dnes by měl hledět hlavně na to, jestli rekonstrukce zohlední efektivitu provozu budovy.

Před rekonstrukcí starého domu je dobré vše důkladně promyslet a naplánovat tak, aby následující kroky proběhly v logickém sledu. Obvykle se vyplatí provést najednou všechny větší zásahy. Tím se dá vyhnout například situaci, že rok poté, co se položila nová dlažba v kuchyni, je nutné rozkopat podlahy kvůli podlahovému topení. Promyšlená a komplexní rekonstrukce se proto rozhodně vyplatí. Cena sice bude v tom případě vyšší a celá akce zabere i delší čas, po který bude možná dům neobyvatelný, ale dá se tak vyhnout zbytečným nákladům spojeným s opětovným předěláváním téhož nebo úpravami „na oko“, které nepřinesou funkční řešení, pouze opticky zakryjí největší nedostatky.

Aby teplo neunikalo

Na čem se určitě vyplatí při rekonstrukci nešetřit, je funkční a snadno regulovatelný systém vytápění a samozřejmě také kvalitní zateplení, aby teplo zbytečně neunikalo z domu pryč. Díky tomu se výrazně ušetří na provozních nákladech a prostředky investované do rekonstrukce se brzy vrátí zpět. Je-li třeba tento výdaj snížit, měly by se nejprve lidově řečeno „ucpat díry“ – tedy provést zateplení a vyměnit nevyhovující okna.

Triky nepoctivých firem v zateplení:

Nejprve okna, potom zateplení

Pokud se bude dům zateplovat, měla by tomu náhrada starých oken předcházet. Dodatečná instalace do již hotové fasády může do budoucna představovat problém. Mohl by se například narušit zateplovací plášť a vzniknout tepelné mosty, které by později vedly ke ztrátě tepla. Při případném problému se zatékáním by navíc stavební firma nemusela uznat reklamaci.

Stínění pro úsporu za klimatizaci

Zejména v letních měsících může výraznou měrou k úspoře za energie přispět venkovní stínění. Účinně brání přehřívání interiéru, a výrazně tak přispívá ke snížení nákladů na provoz klimatizace. V zataženém stavu bude v místnostech orientovaných ke slunci teplota o 5 až 7 °C nižší než tam, kde venkovní stínění chybí, a klimatizace tak spotřebuje podstatně méně energie. Při dlouhodobém používání venkovního stínění pak lze snížit náklady na chlazení domu o 50 až 70 %, a to i proto, že nákup žaluzií je jednorázová investice, zatímco klimatizace spotřebovává energii každé léto.