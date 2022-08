Zdroj: Shutterstock

Léto je fajn čas, který neškodí aspoň občas trávit u vody. Kromě plavek a opalováku si zabalte do plážové tašky také některou z knižních novinek. Až se budete slunit, přijde vám na chuť stejně jako osvěžující drink. Kterou si vyberete?

Naše nabídka je pestrá: něco pro zábavu a oddech, špetka příběhů nejen pro ženy, přidali jsme i napětí, stejně tak myslíme na děti. A na závěr máme pro vás lahůdku k zamyšlení.

Román Návrhářka z Paříže vás seznámí s Rosou, která sice vybudovala módní impérium a stala se i múzou slavného Christiana Diora, přesto její život není lemovaný jen úspěchem. Chcete vědět, před čím utíká?

Další příběh se jmenuje Královna šťastných katastrof, jehož hlavní hrdinka pracuje jako svatební agentka a zdá se, že je v tomto oboru perfektní. Jenže pak ji kamarádka přemluví, aby připravila také křest oblíbeného spisovatele, autora hororů. Jak moc změní tohle setkání naruší její uspořádané dny?

Jsou tři. Sestry z vinice vás vtáhnou do spleti příbuzenských vztahů i jejích vlastních osudů. Vlastně mají společného docela málo - otce, po kterém zdědily vinice. A ještě novou rodinu. Ovšem je otázka, zda zrovna po tomhle toužily…

Až se vykoupete, rozložte lehátko a začtěte se do nového vydání povídek královny detektivek. Tyhle Letní záhady vás budou bavit, Agatha Christie nikdy nezklame. Kromě napětí vás čeká bonus navíc, vzpomínka autorky na tragikomickou příhodu z dětství. Samozřejmě letní. Detektivka Sedmý hřích se trestá smrtí vás vrátí v čase, na anglický dvůr ve 12. století. Zápletka je stará jako lidstvo samo, ženatý král si najde bokovku. Přejde královna tento poklesek se vztyčenou hlavou? Ale kdo pak stojí za záhadnými vraždami v klášteře, do něhož se králova milenka uchýlila?

Pro děti ve věku od 8 let, které se rády bojí, je určená kniha plná strašidelných příběhů Že mě nenajdeš! Aby vaše potomky opravdu chytla, autorka je vypráví různým způsobem. Jednou jde o chat, podruhé o dopis, báseň, divadelní hru…

První vydání „slepičích polévek“, nadčasových příběhů o zázracích všedního dne, vyšlo už v 90. letech. A posléze mnohé další, vždy tematicky jinak laděné. Nově vychází Slepičí polévka pro duši s podtitulem Najděte své štěstí.

Tak trochu dojemný, tak trochu vtipný a tak trochu napínavý příběh Den jako tenhle. Jeho hlavní hrdinka Annie měla všechno – manžela, dceru, dům a pohodu. Pak se jí stala nehoda a o všechno přišla. Dcera prý neexistuje, údajně bydlí úplně jinde a její manželství není idylické. Jak je to možné?

K zamyšlení vede také román Astra, který nabízí pohled deseti lidí na jednu osobu. A pokládá otázku: Kdybyste se mohli vidět očima těch, s nimiž se v životě setkáte, změnilo by to náhled na vaší maličkost? Román zjišťuje, jak moc dobře známe lidi, na kterých nám záleží.

Zleva: Slepičí polévka pro duši – Najděte si své štěstí, cena 349 Kč. Den jako tenhle, cena 398. Astra, cena 398 Kč. Autor: Práh, Jota

Děti pobaví Tajná kouzla skřítka Sedmikvítka. Žije v Chechtovském lese a říká se, že jde o nejoblíbenějšího učitele všech skřítků a lesních víl, se kterým si malí čtenáři užijí spoustu legrace.

Z jiného ranku jsou knižní Toulky po stopách císařovny Sisi, počítejte s mnoha tipy na výlety u nás i za hranicemi. Například v německém městě Possenhofen uvidíte zámek, kde císařovna vyrůstala, byť jen z exteriéru, ale prohlédnout si lze například Muzeum císařovny Alžběty, najdete ho v krásně opravené budově historického nádraží.

Jednou z novinek poslední doby je otevřená zpověď Svlečený, která láká už jen svou obálkou, ta se k létu vysloveně hodí. Bavíme se o módním návrháři Osmany Laffitovi, jehož život a kariéru lemovaly nejen úžasné momenty. Mimo jiné prozradí svůj recept na úspěch, jak to má s touhou po dítěti i zda se na svět dívá přes „růžové brýle“.

Fanoušci krále severské krimi, spisovatele Jo Nesbø, rádi uvítají horkou novinku Nemesis. Jde o další díl série o svérázném detektivovi Harry Holeovi, který neuznává autority, má sklony nejen k alkoholismu, přesto patří mezi špičku ve svém oboru. Příběh začíná přepadením banky a smrtí jedné ze zaměstnankyň. Jaký je motiv?

Naopak oddechové čtení, alespoň podle recenzí, slibuje povídková kniha Štěstí je zadarmo autorky Michaely Klevisové, kterou si možná více spojíte s detektivním žánrem. Každý přece chce být šťastný, a když zrovna není, určitě si o tom alespoň rád přečte.

Na závěr nabízíme pohled na svět očima renomovaného psychiatra a psychoterapeuta Radkina Honzáka, jehož dar bavit se i o vážných věcech s nadhledem, humorem a jemnou ironií je záviděníhodný. Pokud si tedy někdy připadáte nepatřičně a je toho na vás moc, vězte, že nejste sami. Podle názvu knižního rozhovoru totiž Všichni žijem´ v blázinci.

