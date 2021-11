Zdroj: Profimedia

Slavná oscarová herečka Renée Zellweger si pronajímá luxusní dům v kalifornském městě Laguna Beach za neuvěřitelných 30 tisíc dolarů měsíčně, což je více než 667 tisíc Kč. Proč si dům pronajímá, když má spoustu peněz na to, aby si nemovitost koupila?

Renée je již několik měsíců zamilovaná do britského moderátora Anta Ansteada, který je o 10 let mladší a vlastní dům nedaleko jejího pronajatého domu. Vzhledem k tomu, že Ant chystá rekonstrukci, přestěhuje se jen „přes ulici" právě do domu, kde aktuálně bydlí Renée. Až bude rekonstrukce hotová, nastěhují se spolu zpět do jeho domu.

Pronajatý dům má rozlohu přes 455 metrů čtverečních a poskytuje veškerý luxus, který si lze představit za tak tučnou cenu. To zahrnuje krásný velký bazén, 5 prostorných ložnic, dvorek s výhledem na Pacifik a vinný sklípek. Pozemek s příjezdovou cestou obklopují tropické rostliny a od domu vede schodiště až dolů k vodě. Z každého pokoje se Renée může kochat krásným výhledem na oceán. Po celém domě jsou nádherné podlahy z tvrdého dřeva.

Výhled z pronajatého domu Autor: Profimedia