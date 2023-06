Zdroj: Shutterstock

Oprava balkonu by neměla začít, dokud není posouzen technický stav betonového podkladu, zejména v souvislosti se stavem výztuže. Je nutné provést komplexní hodnocení stavu a stanovit příčiny poškození.

První kroky renovace

Renovace zahrnuje odstranění poškozeného obložení a také očištění betonového povrchu od nečistot, prachu, mastných zbytků, nátěrů a asfaltu. Dále je třeba provést proklepání povrchu, aby se zjistily případné výtluky. Zkouška škrábáním vám pomůže určit únosnost a pevnost podkladu. V případě potřeby je dobré provést zkoušku nasákavosti a odstranit případné mikrobiologické znečištění - to lze provést pomocí přípravků určených proti mechům, lišejníkům a řasám.

Oprava netěsného balkonu:

Čištění konstrukce

Dalším krokem je odstranění zbytků nátěrových hmot. Poškozený beton je pak třeba oškrábat a praskliny a trhliny mechanicky prohloubit na šířku 0,5 cm. Pokud je obnažena armovací výztuž, odstraňte vrstvu betonu do hloubky 10 mm pod ocelovými pruty. Armatury je třeba mechanicky očistit a zbavit koroze, například pomocí drátěného kartáče nebo pískováním. Obnažené armatury ochraňte proti korozi.

Ničivá vlhkost

Mezi účinky vlhkosti na balkoně patří poškození obkladu, zejména jeho praskání a odpadávání. Vlhkost má na svědomí i korozi železobetonové konstrukce i tepelné ztráty (vlhký materiál mnohem lépe vede teplo). Průvodním jevem poškození vlhkostí bývá také výskyt škodlivých hub a plísní ve vlhkých trhlinách a štěrbinách.

Účinky chemie

Ničivý účinek mají také chemické látky. Patří mezi ně kyselé deště, chemikálie z čisticích prostředků a také z hniloby listí. Kyselý déšť vede k rozpouštění betonu a vyluhování rozpuštěných složek z něj a také k chemickým reakcím zahrnujícím vznik produktů, jejichž krystalizace je spojena s jevem rozpínání (tj. výkvěty solí).

Hydroizolace balkonu

Hydroizolaci balkonu proveďte pomocí těsnicí suspenze, tekutých izolačních membrán, asfaltových směsí a polyuretanové nebo metakrylátové pryskyřice.

Systém pro opravu balkonů

Pro opravy balkonů můžete použít prostředek na ochranu oceli proti korozi. Vhodná je také modifikovaná cementová opravná malta. To je malta obohacená o speciální přísady. Pro opravu balkonů se bude hodit také přípravek proti tvorbě řas a fungicidní přípravek. Kromě přípravku proti vlhkosti upotřebíte i těsnicí pásku a nátěr na beton. Pro opravu dlaždic použijte flexibilní lepidlo na dlaždice a spárovací hmotu.

Dobrá rada: pozor na teplotu! Za zmínku stojí také to, že produkty stavební chemie určené k opravám balkonů by se měly aplikovat, když je venkovní teplota alespoň 5 °C a nepřesahuje 25 °C. Za takových podmínek budou malty správně tuhnout. V případě pochybností je důležité si pečlivě přečíst, jaká jsou v tomto ohledu doporučení výrobce.

Výměna zábradlí

Součástí renovace balkonu může být i obnova zábradlí a dalších bezpečnostních prvků. Při výměně zábradlí se ujistěte, že nové zábradlí splňuje všechny bezpečnostní normy. Při té příležitosti zkontrolujte nebo nainstalujte také závěsy pro žaluzie nebo pro markýzy. Zvýšíte tak pohodlí na balkoně i jeho funkčnost.

Poslední kroky k dokonalosti

Po dokončení všech výše uvedených kroků je čas na dokončovací práce a finální úpravy. To může zahrnovat malování, instalaci světel a dalších prvků, jako jsou květinové truhlíky nebo nábytek. Po dokončení těchto kroků by měl být váš balkon připraven k užívání a měl by poskytovat příjemné a hlavně bezpečné prostředí pro relaxaci a zábavu.

Zdroj: kutilove.eu, estav.cz, fachmani.cz