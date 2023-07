Zdroj: Weber, Saint-Gobain

Velká část bytových domů u nás – například typické české paneláky – má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesátku. Po půl století není špatný nápad zjistit, v jakém stavu se taková střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase zahájit rekonstrukci a investovat například do kvalitního zateplení. Řekneme si, jaká opatření jsou pro renovaci střechy nejvhodnější.

Střechy bytových domů obvykle poutají pozornost těch, kteří bydlí v nejvyšším patře. Obyvatelé podkrovních bytů musí mnohdy řešit například problém s tím, že jim ze střechy do bytu zatéká, případně přehřívání interiéru během horkých letních dnů. Není-li střecha pochozí, v životech ostatních obyvatel domu pak nehraje příliš velkou roli. „Někdy je to ale škoda. Stačí menší úpravy a plochá střecha se může změnit v příjemnou relaxační zónu pro všechny,“ říká Tomáš Truxa ze společnosti Isover. Než si však začnete plánovat, že na střeše vytvoříte zahrádku, posezení či třeba dokonce menší parčík, je třeba zaměřit se na to, v jakém stavu se střecha nachází.

Zateplení a zátěž

Hlavní roli by měla hrát tepelná izolace, která se u střechy na rozdíl od obvodu domu občas opomíjí. „Izolaci musíme vybírat tak, aby střecha po její aplikaci unesla co největší zátěž. Existují speciální minerální izolační desky určené přímo pro ploché střechy, které dosahují vysoké pevnosti tlaku a zároveň snesou vysoké bodové zatížení. Takové desky doslova unesou i slona, takže tvoří pro pochozí střechu ideální tepelně-izolační souvrství,“ vysvětluje Tomáš Truxa. Takové desky se obvykle aplikují v jedné horní vrstvě a na ně se následně nanáší hydroizolace.

Renovace ploché střechy:

Asfaltová lepenka nebo měkčené PVC? Už ne!

Od 50. let minulého století u nás byla dominantním řešením hydroizolace plochých střech asfaltová lepenka a různé její varianty. Nejprve se spojovala pokládáním do rozlitého horkého asfaltu, později se zase pokládala natavením s využitím plynových hořáků. Od devadesátých let pak začalo nabírat na popularitě využívání technologie fólií z měkčeného PVC spojovaného horkým vzduchem. „Obě tyto technologie však mají určité nedostatky. Vyžadují například k realizaci specializované profesionální nářadí,“ říká Pavlína Sobotíková, odbornice na hydroizolaci ze společnosti Weber. Kvůli vnějším vlivům, jako je UV záření a oxidace materiálů, navíc časem dochází k jejich křehnutí a ztrátě elasticity. Tyto materiály navíc ztrácí své vlastnosti i kvůli sublimaci použitých změkčovadel. „Problémem jsou samotné lepené spoje, které jsou při realizaci velmi náročné na technologickou kázeň. Obtížné bývá také řešení různých detailů, jako jsou například prostupy, komínky či třeba ukotvení reklamních poutačů. V těchto detailech často dochází k různým defektům,“ dodává Pavlína Sobotíková. Průměrná doba trvanlivosti hydroizolačních materiálů se podle ní pohybuje v rozmezí od 25 do 35 let. Pak je třeba nechat střechu zkontrolovat odborníkem.

Polyuretanové membrány

V současné době nabývají na popularitě modernější způsoby řešení hydroizolací. Jedním z nich jsou například takzvané polyuretanové membrány nanášené zastudena ve formě vrstvených nátěrů. Pro jejich aplikaci není nutné pořizovat žádné speciální nástroje, vystačíme si s obyčejným válečkem. Protože se navíc jedná o stoprocentně bezešvou technologii, je zde nulové riziko netěsnosti ve spojích. Polyuretanová membrána je také trvale elastickým materiálem, který neobsahuje změkčovadla a je odolný vůči UV záření. Mezi další výhody této technologie podle ní patří snadné řešení střešních detailů.

Zelená střecha prospěje životnímu prostředí

Když střecha projde renovací, můžeme začít uvažovat nad jejím dalším využitím. Výhodná je například realizace vegetační střechy, která prospěje nejen obyvatelům domu, ale i životnímu prostředí. „Ozeleněné střechy přispívají k lepšímu mikroklimatu ve městech a v létě pomáhají snižovat teplotu uvnitř bytů. Zároveň pohlcují prach, ochlazují vzduch, zadržují dešťovou vodu a také chrání samotnou střechu před degradací způsobenou UV zářením,“ vyjmenovává jejich výhody Josef Hoffmann, odborník na zelené střechy ze společnosti Isover.

Nechte vlhkost, vzduchotěsnost, tepelnou stabilitu a zvukotěsnost

Před renovací střechy je ideální vždy zkonzultovat další postup s odborníkem. „Jedině ten dokáže posoudit všechny důležité parametry, například vzduchotěsnost střešního pláště, tepelnou stabilitu podkrovních místností či energetickou náročnost budovy,“ upozorňuje Tomáš Truxa s tím, že prověřit bychom měli také šíření vlhkosti a kondenzaci vodní páry v konstrukci, ochranu proti hluku a v neposlední řadě protipožární ochranu a další bezpečnostní náležitosti. Budeme-li mít vše posvěceno, můžeme se směle vrhnout do toho, abychom starou střechu přivedli zpět k životu.

