Zdroj: Pexels

Máte doma starou vitrínu či komodu po babičce, kterou je vám líto vyhodit? Navraťte jí ztracený lesk a pusťte se do renovace! Šetříte tak přírodu i své peníze za nákup nového nábytku.

Renovace starého nábytku je čím dál oblíbenější. Nejenže starý nábytek vydrží několik generací, takže tím, že ho zrenovujete, šetříte přírodu, ale má i své kouzlo. Taková starožitná komoda po babičce se bude krásně vyjímat v obývacím pokoji jako originální solitérní skvost, který nikde jinde pravděpodobně nenajdete. Renovace nábytku vám navíc ušetří spoustu peněz, které byste jinak investovali do nového. K renovaci budete potřebovat jen barvu nebo lak na dřevo, štětce a brusný papír. Za toto vybavení zaplatíte okolo 1000 Kč.

Renovace starého nábytku Autor: Pixabay

Jak zrenovovat starý nábytek

1. Nejdříve nábytek zbruste

Než se pustíte do broušení nábytku, očistěte ho suchým hadříkem a poté omyjte vlažnou mýdlovou vodou nebo vodou s octem. Pak se pusťte do odstranění laku. V případě, že má nábytek hladké a jednoduché tvary, odstraňte lak brusným papírem, drátěným kartáčem nebo nejlépe bruskou. Konečné úpravy pak dodělejte skelným papírem. Laku se můžete zbavit i opálením. To je ale vhodné na opravdu silné vrstvy laku a barvy. Pokud je nábytek zdobený vyřezávanými ornamenty, lak či barvu z nich dostanete chemickými odstraňovači nátěrů, jako je například louh nebo organické rozpouštědlo.

2. Zatmelte nerovnosti

Další krok renovace je zarovnání prasklin, prohlubní či nežádoucích spár. Tyto nedokonalosti opravíte pomocí tmelu. Ten se prodává v nepřeberném množství barevných variant. Vyberte si tak tmel, který se nejvíce hodí k odstínu renovovaného nábytku. Místo, které chcete zatmelit, nejdříve vyčistěte od prachu a dalších nečistot. Poté naneste pomocí špachtle tolik tmelu, aby přesahoval přes okraj prohlubně. Některé tmely se totiž po zaschnutí rády propadají. Zaschlý přesahující tmel pak jednoduše zbrousíte.

3. Proveďte nátěr

Dříve než začnete nábytek natírat, promyslete si, jak má renovovaný nábytek finálně vypadat. Pokud mu chcete nechat původní přírodní podobu s viditelnou strukturou, nábytek namořte nebo použijte olej, který vytvoří na nábytku sametový povrch. Nejjednodušším způsobem, jak natřít nábytek, je použít lihové mořidlo, které seženete ve velkém množství odstínů. Mořidlo se nanáší štětcem, houbou nebo válečkem.

Pokud se rozhodnete pro barevný krycí nátěr, zvolte zdravotně nezávadné vodou ředitelné akrylátové barvy. Na nátěr používejte kvalitní široký štětec nebo malý váleček. Jen tak předejdete šmouhám. Potřeba ale stejně budou 2 až 3 vrstvy nátěru.

Renovace starého nábytku Autor: Pixabay

Jak patinovat nábytek

Pokud chcete nábytek renovovat, ale zároveň u něj zachovat opotřebovaný vzhled, můžete mu dodat patinu působící zastaralým dojmem. Jak patinu vytvořit? Je to jednoduché. Nábytek z masivního dřeva (nikdy z dřevotřísky) zbavte původního nátěru a pak natřete speciální patinovací barvou. Poté vytvořte „odřená” místa brusnou houbičkou.

Patina na nábytku je trendy Autor: Pixabay

Jak tapetovat nábytek

Další možností, jak oživit starý nábytek, je tapeta se zajímavými vzory. Tapety totiž dovedou i starou panelákovou kuchyni změnit k nepoznání. Nábytek můžete polepit celý nebo ji nanést pouze na některé části, například šuplíky, a zbytek ploch natřít barvou. Tapety sice něco stojí, ale nezaplatíte tolik peněz, jako za nový nábytek. Jak ale nalepit samolepicí tapetu na nábytek? Tapety se aplikují na hladké a čisté povrchy. Před nalepením podklad pořádně odmastěte a zbavte ho všech nečistot. Pokud jsou na povrchu nábytku drsné plochy, zbruste je. Nábytek z dřevotřísky se před tapetováním musí nejdříve nalakovat.