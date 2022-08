Zdroj: BowerBird / Fiona Susanto

Malé prostory jsou pro architekty největší výzvy. Jedna z největších je pak vměstnat do bytu širokého jako jeden pokoj, ale dlouhého jak týden před výplatou, všechny funkční prostory. Pojďte se do jednoho takového podívat.

Tohle je typický problém úzkých řadovek, které se stavěly ve Velké Británii, Kanadě, Dánsku nebo Austrálii. A právě z Austrálie je dnešní návštěva bytu, který dostali za úkol zrenovovat architekti ze studia Stylesmiths.

Jde o dvoupatrovou jednotku, která nemá problém s místem. Má problém s rozmístěním. Má problém s úzkým prostorem, který není širší, než průměrný český obývací pokoj v paneláku. Jenže ta délka…

Jde to!

Architekti se rozhodli, že splní majitelům jejich přání, které oni sami považovali za nesplnitelné. Chtěli mít kuchyni takovou, aby se v ní dalo pracovat i konverzovat s přáteli, kteří sedí poblíž. Takže třeba takový bar nebo nějaké jednoduché posezení… Jenže dejte do úzkého prostoru bar se židličkami. V té chvíli nikdo neprojde kolem. Jenže architekti posunuli kuchyňskou linku naproti schodům. Zdá se to jako ještě horší řešení. Jenže pod schody umístili jen úzkou lavici s úložným prostorem, kde může návštěva sedět a povídat si s majiteli. Vzhledem k její šířce tak zbyl prostor i pro bar a židličky!

Jinak byt má v této části podél stěny rozsáhlou vestavěnou skříň. Výrazně se tak rozmnožily prostory pro ukládání, aniž by byl prostor roztříštěn. Vše působí luxusně a uhlazeně, a to i díky perfektnímu výběru barvy dřeva – jde o dub s jasanovým podtónem. Je to taková zlatavý nádech, který skvěle ladí s bílou výmalbou.

Zajímavá je část, která je na protější stěně, mezi jídelním stolem a kuchyní. Standardně je to skříň nikou, ale jde vlastně o jeden z pracovních koutů v bytě. Když se otevře další část, je tu bar i s kávovarem.