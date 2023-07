Zdroj: Shutterstock

Často až při rekonstrukci domu zjistíte, že jeho základy jsou příliš mělké, mají nedostatečnou výšku, byly poškozeny v důsledku nedostatků při stavbě nebo že dům byl postaven bez základů. Nevhodně provedené základy lze zpevnit podepřením. O způsobu zpevnění by měl rozhodnout statik, který může doporučit výměnu, rozšíření, případně prohloubení části nebo celé základové patky.

Vybetonování základů

Základové patky je třeba vybetonovat, když byla odplavena vodou. Častou příčinou podemletí základů je voda stékající ze střechy bez okapů. Voda, která stéká přímo na zem vedle základů, se pak dostane pod základy a oslabí je. Jediným způsobem, jak poškozený základ zpevnit, je posílit základovou desku. Místa, kde pod vlivem prosakující vody došlo k popraskání základové patky, je třeba dodatečně zpevnit ocelovými pruty.

Základové patky - metoda pro stabilizaci sesedání:

Posílení základů v případě dostavby i přístavby

Základové patky je třeba vybetonovat také v případě, když plánujete vybudovat další podlaží. Stávající šířka základové spáry totiž nemusí být dostatečná. Aby se zvýšené zatížení od přistavovaného podlaží rovnoměrně přeneslo na zeminu, musí se patka rozšířit vybetonováním nebo podepřením na obou stranách. Dalším důvodem pro posílení základů je, pokud v bezprostřední blízkosti stávající budovy plánujete postavit přístavbu. Počítejte s tím, že zemina v okolí stávající budovy byla narušena při stavbě jejích základů, takže přístavba má být postavena na neporušeném podloží pod ní. Současně je třeba provést základy nebo podezdívku, aby bylo dosaženo společné úrovně základů.

Mělké základy a nezámrzná hloubka

Problémem je, když přístavba byla zapuštěna nad hranicí nezámrzné hloubky. To má za následek, že příliš mělké zahloubení způsobuje, že se stavba zvedá vlivem zamrzání vody v zemi. To přispívá k nerovnoměrnému sedání na jaře, kdy půda začne rozmrzat. Nedostatečně zahloubená základová deska by měla být prohloubena pod linii nezámrzné hloubky. V mírném podnebném pásu, tedy i na území České republiky, je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví považována úroveň 80-140 cm pod povrchem, podle druhu zeminy. V případě, že je horní vrstva podlahy sklepa situována pouze 10-12 cm nad základovou deskou, bude nutné pro snížení její úrovně snížit celou základovou desku.

Výhody vybetonování základů

Náklady na posílení základů jsou vysoké, ale zejména při rekonstrukcích se často jedná o nutný výdaj, na kterém se nevyplatí šetřit. Vybetonováním poškozených základů zajistíme trvanlivost a statickou bezpečnost celé stavby. Vždyť právě na základy se přenáší veškerá zatížení. Porucha základů je obvykle doprovázena poškozením dalších konstrukčních prvků (stěn, stropů, soklu). Jakou cenu má dům s krásnou střechou, když ho podpírají popraskané základy? Snížením úrovně základů sklepů, zejména vysokých sklepů vyvýšených 1,5 m nad úroveň terénu, je možné upravit sklepní hospodářské prostory na plnohodnotné bydlení. Často je přístavba směrem dolů, kvůli urbanistickým omezením půdorysu budovy nebo její výšce, jedinou možností, jak získat několik desítek metrů obytné plochy navíc.

Zdroj: haus.de, mein-eigenheim.de