Zdroj: Sonos

Pokud toužíte po novém reproduktoru, nejprve si zodpovězte pár otázek. Jaká místa by se měla ozvučit, zda hodláte zařízení mezi jednotlivými místnostmi přesunovat a z čeho se budou zvuky pouštět. Průsečík odpovědí ukáže ideální řešení (nejen) pro váš domov.

Přítel do kapsy

Vrchol touhy získat kvalitní zvuk v co nejmenším balení má podobu kompaktních zařízení zhruba velikosti mužské dlaně. Lze je přenášet nejen po domově, ale třeba i připevnit na batoh a vzít s sebou na procházku. Vhodné jsou i při práci na zahradě či v dílně nebo při odpočinku na terase. Tyto malé reproduktory jsou prvotně určené k přehrávání zvuku uloženého či přenášeného mobilním telefonem. K němu se připojují nejčastěji pomocí technologie bluetooth. Zvuk z nich vychází většinou jedním reproduktorem, povrch přístroje počítá i s náročným, vlhkým a prašným prostředím. Některé modely jsou dokonce vodotěsné, takže v nich lze najít praktický doplněk nafukovací matrace při relaxaci v bazénu.

Ale profesionálního mistra zvukaře svým výkonem nejspíš neohromí. Na rozdíl od dospívajícího dítka, jež ocení mimo možnosti nosit reproduktor neustále u sebe i výdrž baterie a atraktivní design.

Zahradní party

O kategorii vyšší přístroje se silnějším a plastičtějším zvukem mají rozměry už v desítkách centimetrů. Také se dají snadno přemísťovat, ale během procházky by se časem pronesly. Mívají dva integrované reproduktory, jejichž umístění a tvar šíří zvuk ve větším úhlu či kolem přístroje. Díky větší baterii je výdrž přístroje delší než u malých reproduktorů. Reproduktory mohou mít také integrovaný mikrofon i rádio. Cílení na duchem mladé zákazníky se projevuje hlavně barevným designem a doplňkovými funkcemi v podobě světelných efektů či subwooferem (jednotkou na přehrávání zvuků nízkých frekvencí – basů).

I tyto přístroje bývají připravené na vlhké prostředí, takže je možné si jimi zpříjemnit chvíle u bazénu či na zahradní party. Ale nepředpokládá se již automaticky, že by se ocitly pod vodní hladinou. Funkce WPC dovoluje propojení více stejných reproduktorů do zvukové soustavy ovládané z mobilního telefonu.

Domácí klenot

Bezdrátové domácí reproduktory bývají vybavené kvalitní technologií a výrazným designem. Mívají možnost napájení do elektrické sítě a integrovanou dobíjecí jednotku. Zpravidla jsou robustnější než výše popsané typy, dají se i přemísťovat, ale mobilita nepatří mezi jejich hlavní přednosti. Ani se to od nich moc nečeká.

Za výhodu lze považovat širokou variabilitu připojení k jiným typům ozvučovací techniky od bezdrátových technologií jako wi-fi, bluetooth, airplay či NFC až po pevné připojení přes USB či klasický audio konektor – jack. A někdy jsou navíc vybavené dalšími funkcemi jako přijímač rádia, mikrofon či doplňkové osvětlení. Přístroje určené k zapojení do širších zvukových soustav než jen mobilní telefon tolik dalších možností nemívají.

Slovníček pojmů

Pokud nepatříte k technologicky nadaným lidem, může vás překvapit množství zkratek popisujících vlastnosti přístrojů.

* Wi-fi: bezdrátový přenos internetu, připojení reproduktoru na wi-fi není automatické, přístroj musí mít příjem wi-fi integrovaný. Podle síly routeru dokáže dosáhnout do vzdálenosti až 300 metrů.

* Bluetooth: rádiový přenos pro komunikaci dvou přístrojů na vzdálenost do 10 metrů.

* NFC: bezkontaktní technologie pro komunikaci přístrojů na krátkou vzdálenost, slouží k párování neboli propojení dvou zařízení, nejčastěji telefonu a jiného přístroje.

* Airplay: systém pro streamování, tedy pouštění videa a zvuků v aktuálním čase, nebo zrcadlení obrazovky, pouze mezi přístroji značky Apple.

* WiSA: podobný systém přenosu zvuku jako bluetooth, ale tolik nekomprimuje zvuk.

* Multiroom: propojení systému reproduktorů v domácnosti do jedné poslechové soustavy. Pomocí telefonu či tabletu lze ovládat, kde hudba hraje a jakou má intenzitu.

* WPC: Wireless Party Chain, propojení bezdrátových reproduktorů na jednom místě do poslechového řetězce.

Multifunkční zapojení

Podlouhlé, úzké a vysoce výkonné reproduktory, takzvané soundbary, primárně fungují jako doplněk pro televizi, z níž pomohou udělat zjednodušené domácí kino. Umisťují se vodorovně pod televizor nebo nad něj, případně na zeď. A mohou se spárovat i s jinými přístroji pro poslech zvuku. Buď je možnost soundbar propojit s telefonem a pouštět hudbu z něj, nebo ho lze zakomponovat do větší soustavy reproduktorů. Další možnost je spárovat ho s televizorem a rozšířit si tak kvalitu zvuku třeba z filmů, pořadů či videí.

Chcete, aby zvuk procházel celou domácností a bylo možné pouštět hudbu ve všech místnostech najednou, nebo naopak jen ve vybraném pokoji, případně aby šlo ozvučení domácnosti snadno ovládat i z mobilního telefonu každého člena? Pak je ideální systém typu multiroom. K tomu je potřeba pořídit reproduktory vybavené funkcí přijímače multiroom podle svých nároků pro každou místnost a propojit je pomocí aplikace v mobilním telefonu či tabletu přes místní wi-fi. Nebo zakoupit samostatnou základovou jednotku, která specializovanou wi-fi síť pro přenos zvuku vytvoří a ochrání před ruchem jiných signálů. Tímto způsobem lze pouštět hudbu a zvuky uložené v mobilním zařízení, vysílané z internetového rádia či dalších streamovacích služeb jako Spotify či Apple Music.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2019.