Rez hrušňovou poznáte podle oválných oranžových skvrn s tmavými body na horní straně listů. Během léta se potom skvrny promění v rýhované miskovité útvary se sporami. Choroba pokračuje pouze za předpokladu, že se spory dostanou například pomocí větru do kontaktu s jalovci. Na jalovcích spory postupně vyklíčí v mnohaleté houbovité vlákno, které postupně proroste do větví, kde bují zejména během zimního období. Rez hrušňová má spadeno na některé druhy jalovce, nejvíce na Juniperus sabina, méně často na Juniperus chinensis (nebo jeho kultivary, jako je jalovec chvojka nebo jalovec prostřední) či Juniperus virginiana. Rez hrušňová se většinou vyhýbá jalovci obecnému. Rez hrušňovou na jalovcích poznáte podle bradavičnatých výrůstků, které se po zvlhnutí přemění ve žlutohnědé útvary masovité struktury dosahující velikost až 2 cm. Tyto výrůstky jsou po čase semeništěm spor, které jsou ve vlhkém jarním období přenášeny větrem na hrušně.

Pokud budete chtít dělení problémů rzi hrušňové podle skutečného odborníka, pak se můžete zaměřit na článek Gary W. Moormana z PennState University.

Rez hrušňová na listech více zasažené hrušně Autor: Shuttrstock

Stupně nákazy

Při hojnosti výskytu 3 až 5 skvrn na listě se nemusíte obávat poškození stromu a nedotkne se to ani úrody. Jakmile ze stromu opadají listy, můžete hrušeň pokládat za bezinfekční. U jalovců je to jinak – zde se choroba drží několik let. Pokud jsou vaše hrušně touto chorobou napadány každý rok, můžete problém vyřešit odstraněním jalovců v okruhu 200 metrů od nemocných stromů. Mějte však na paměti, že výskyt choroby nemusí souviset s jalovci v bezprostřední blízkosti hrušní.

Řešení problému

Účinnou ochranou proti rzi hrušňové je dobré odstranit a zlikvidovat napadené větve jalovců. Na fungicidní postřik se ale příliš nespoléhejte, nebude účinkovat. Ideální jsou sirné přípravky – například Sulikol K (o koncentraci roztoku 0,5 až 1 %). Jedná se o postřikový kontaktní fungicid ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovitým chorobám rostlin a roztočům. Postřik aplikujte v období, kdy se na hrušních začínají tvořit oranžové skvrny. Při práci s přípravkem SULIKOL K použijte ochranný oděv s kapucí, obličejový štít Š-P 15, gumové ochranné rukavice a holínky. Při přípravě postřiku nezapomeňte ani na ochrannou pryžovou zástěru.

