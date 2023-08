Zdroj: shutterstock.com

Muškáty jsou právě ve své nejlepší kondici. Ještě stále tvoří výhony a poupata. I proto je nejideálnější čas pro jejich množení. Jak? Nejlépe za pomoci řízkování. Na příští sezonu tak vytvoříte spoustu dalších sazenic.

Věděli jste, že muškátů, latinsky pelargonií, je asi 300 druhů – nemluvě o dalších stovkách jiných odrůd? S prvními muškáty se Evropa setkala v 16. století poté, co sem byly přivezeny z Afriky. Od té doby se muškáty různě šlechtily a křížily, proto je teď na trhu takto velký výběr.

Jak množit muškáty?

Muškáty se množí nejsnáze řízkováním. S výsevem se setkáte spíše v zahradnictvích a dalších podnicích. Vysévat byste totiž museli již v prosinci. K řízkování nepotřebujete žádná semena. Stačí vám ostrý nůž. Řízky odebírejte na konci léta, případně na začátku podzimu. U letního množení máte jistotu, že rostliny do konce podzimu zakoření, v zimě narostou. A na jaře krásně pokvetou.

Jak na řízkování muškátů?

Muškáty nejlépe zakoření při teplotách kolem 17 až 20 °C. Spodek řízku těsně pod očkem mírně šikmo seřízněte, spodní listy odstřihněte a ponechte jen 2 až 3 vrcholové. Řízky oddělujte nožem či nůžkami, které vydezinfikujete lihem. Díky tomu zamezíte přenosu virových nemocí mezi muškáty.

Řízky nechte 1 až 2 dny schnout, poté je zapíchejte do substrátu k tomu určenému do hloubky 2 až 3 cm. Řízky by měly být dlouhé 10 cm. Substrát musí být vzdušný a lehký. Může se jednat o směs listovky a rašeliny v poměru 1 : 1.

Řízkům trvá asi měsíc, než zakoření. Poté je přesaďte do nádob, kde použijete substrát pro pelargonie. Řízky v květináčích umístěte na světlé místo, ale ne na přímé slunce. Teplota v prvním měsíci by se měla pohybovat kolem 20 až 22 °C. Po zakořenění lze teplotu snížit na 10 až 15 °C.

Řízky v první zálivce zalijte protiplísňovým přípravkem, ten zřeďte. Během 6 týdnů tuto zálivku aplikujte dvakrát nebo třikrát. Zalévejte opatrně, substrát by měl být vlhký. Nejlepší je zalévání do podmisek.

