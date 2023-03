Zdroj: Robomow

Váháte s nákupem robotické sekačky? Máte pocit, že zrovna váš trávník není úplně rovný a je příliš velký a… Prostě, že by to robotická sekačka nemusela zvládnout? My si ty základní otázky položili a nechali je zodpovědět odborníky.

Zeptali jsme se Aleše Chroboka, specialisty na zahradní techniku, který vzal jako příklad robotické sekačky Robomow. Typů a značek je samozřejmě víc, takže pokud se budete rozhodovat, tyto otázky položte ke každému z nich, abyste nebyli překvapeni. Kupříkladu existují typy, které nesekají ocelovými břity, ale plastovými, některé jsou vyloženě na rovný trávník apod.

Je možné ostřit břity robotické sekačky?

Robotické sekačky dnes běžně používají disk, který je osazen žiletkami. Ty se dají jen velmi těžko brousit, a proto se mění. Cena je však příznivá, a tak nejde o nákladnou záležitost.

Podívejte se, jaké rady mají odborníci při výběru typu robotické sekačky:

S jakým úbytkem kapacity akumulátoru mohu počítat při provozu robotické sekačky řekněme 1x týdně?

Když vezmu robotické sekačky Robomow, používají lithiové baterie, které mají konstantní kapacitu. U těchto baterií se počítá životnost na cykly, kde se běžně počítá s cca 2000 nabíjecími cykly při správném používání. Životnost baterie je tedy spíše otázkou výběru stroje a velikosti zahrady. Pak záleží, kolik cyklů sekačka potřebuje k tomu, aby byla zahrada stále posečena. Kdybych to chtěl ukázat na příkladu: na zahradu o rozloze 1500 m² se běžně doporučuje sekačka Robomow RK2000, která je určena na zahrady do max. velikosti 2000 m². Jeden její sekací disk má šíři 21 cm. Tato sekačka bude na zahradě pracovat několikrát denně. Pokud ale na stejnou zahradu dám model Robomow RK4000, který je na max. plochu do 4000 m² a k sečení používá dva disky o celkové šíři 42 cm, pak budu na údržbu potřeboval polovinu času, tedy i baterie mi vydrží 2x tolik. Toto je samozřejmě extrémní příklad. Běžně se počítá s tím, že baterie vydrží 2-5 let používání a pak ji bude potřeba vyměnit.

Jsou nějaké servisní úkony, se kterými musím jako majitel robotické sekačky počítat?

Robotickou sekačku je dobré čas od času vyčistit od nalepené trávy. Dále měnit nože, a to v závislosti na tom, co se na pozemku nachází (bude sekat pouze do travních stébel, nebo se může stát, že občas sekne i do mulče, nebo snad i do nějakých oblázků?). Dále výše zmíněná baterie. Nic víc vás v základu nečeká. Žádný olej, žádné filtry ani nic podobného.

Mám velmi nerovný terén. Do jaké hloubky nerovností se může pustit robotická sekačka?

To se velmi liší, záleží na stroji, který si pořídíte. Zůstaňme tedy zase u sekaček Robomow, u kterých můžeme najít několik prvků, které jsou právě na nerovný terén určené:

a) speciální kola, která výborně drží v terénu

b) výška sečení může být nastavena až na 10 cm, což je u robotických sekaček velmi netradiční hodnota a hodí se právě u nerovných zahrad, kde hrozí, že sekačka bude sekat do nerovností

c) sekací disk/disky jsou uchyceny v plovoucím rámu, který funguje jako kluzák, a tak když dojde na nerovnost, tak se sečení zdvihne (podobný princip bývá na zahradních traktorech). Sekačky bez plovoucího sečení můžou v případě nerovností zůstat viset za sekací disk, může dojít k otupení žiletek atd.

d) robotické sekačky mají svahovou dostupnost až 45 %, což jim velmi pomáhá zdolávat těžký terén

Zvládne robotická sekačka i silnější druhy trav a plevelů?

Robotické sekačky jsou určeny pro okrasné zahrady, a tak se tam s pleveli příliš nepočítá. Zahrada sekaná robotickou sekačkou musí být sekaná neustále, a tak by tam ani neměl nějaký silnější plevel vyrůst.

Může se nastavit výška sečení?

Ano, většina značek a typů má nastavitelnou výšku sečení. U Robomow modelů RK je možnost nastavení sečení v rozmezí 20-100 mm.

Zdroj: Aleš Chrobok, Robomow, covybrat