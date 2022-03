Zdroj: Homeandcook.cz

Robotický vysavač je praktický na běžný každodenní úklid podlah a koberců. Což se hodí jak domácnostem s malými dětmi, tak s (nejen) čtyřnohými mazlíčky stejně jako starší generaci, které chybí síly mládí. A mladší generace zase mnohdy chce čas strávený úklidem využít jinak.

1. Co bude uklízet

Některý zvládne jen podlahové krytiny, jiný i koberce, další dokáže podlahu umýt a vysát. U posledně jmenovaného si všímejte, zda se jeho nádobka na suché nečistoty musí měnit za nádobku na vodu (pak jednotlivé fáze úklidu probíhají postupně), nebo je spotřebič vybavený dvěma nádobkami (vysává a vytírá současně).

Obecně se robotické vysavače ovládají na těle, přes ovladač nebo aplikaci například v mobilu - pak můžou uklízet, když nejste doma.

2. Orientační smysl u základních modelů

Jedním z nejdůležitějších parametrů je schopnost vysavače pohybovat se v prostoru. Jednoduché modely díky detekci překážek mění svůj směr a vysávají daný prostor, přesněji řečeno - fungují na principu takzvaného náhodného pohybu. Prakticky nemůžou stoprocentně vyčistit celou plochu, někde se vrací opakovaně, jiná místa vynechají. Před úklidem byste měli vytvořit co největší prostor bez překážek. Tento typ je vhodný spíše na úklid jedné místnosti.

3. Orientační smysl u pokročilých modelů

Pokročilejší robotické vysavače disponují některou z technologií na orientaci v prostoru (GPS, laserová, kamerová, případně kombinace – například kamery a laseru). Zmapují si prostor a při vysávání se vyhnou překážkám. Ví, kde už mají uklizeno a co je ještě čeká, jedno místo neuklízí víckrát. Chytrý robot si uloží mapu (půdorys) místnosti a ne jednu, takže třeba v pondělí uklidí celý byt, v úterý jen chodbu a tak dále. Stačí mu zadat patřičný povel.

Šikovná je i funkce virtuální stěny, kdy se přístroj vyhne určitým předmětům, nebo detekce nečistot (dokud více znečištěné místo neuklidí, nejede dál). Vybavěnější modely samy zvládnou úklid celého bytu.

Robotický vysavač Pure i9.2 díky navigaci vybavené laserem a kamerou velice dobře mapuje místnost a skenuje polohu nábytku a předmětů, aby tomu přizpůsobil trasu vysávání. Je vysoký 8,5 cm, nádoba pojme 0,7 litru nečistot, cena 14 099 Kč Autor: Electrolux

4. Doba nabíjení a práce

Robotické vysavače zpravidla čerpají energii díky nabíjecí stanici, případně mu dodáte „šťávu“ nabíječkou. Mezi jednotlivými modely je velký rozdíl v době nabíjení (od asi 1,5 či 2 hodin, po 4, 5, 6 i více hodin), stejně tak v úklidu na jedno nabití (zhruba od 1 až do 4 hodin), což nejvíce souvisí s vybavením přístroje. Většina vysavačů se po vybití dopraví do nabíjecí stanice, a až se nabijí, pokračují ve vysávání tam, kde skončily.

Velký rozptyl je také u sacího výkonu, přesto nejde o zásadní parametr, jelikož nečistoty nemusí putovat hadicí jako u klasických vysavačů.

5. Kartáče a nádobky na nečistoty

Standard představuje jeden středový a dva boční kartáče, ale může to být i jinak. Kartáče jsou zpravidla štětinové nebo gumové. Boční kartáče se dostanou i do rohů či zvládnou plochy podél stěn, přesněji nametou nečistoty k hlavnímu kartáči, který je posune do sacího otvoru.

Nádobky na nečistoty bývají menší než u klasických vysavačů, orientačně se jejich objem pohybuje od 0,25-0,3 do 0,8 litru (větší zásobník je vhodný například pro majitele zvířat).

6. Filtr a hluk

Běžně se robotické vysavače vybavují HEPA filtrem na prach, nečistoty, alergeny a jiné drobné částečky. Jejich účinnost se vyjadřuje číslem a udává, kolik procent mikročástic zvládne spotřebiče vysát. Standard je 95 až 99,5 procenta mikročástic. Filtr se doporučuje měnit několikrát ročně.

Neméně důležitý je parametr hluku, který pomocník při práci vydává. Super tiché vysavače slibují i 50 decibelů, dobrý průměr se pohybuje kolem 60 dB, ale samozřejmě to může být i více.

7. Tvar, výška a překážky

Kromě známých kulatých tvarů se nabízí také hranaté, trojúhelníkové či ve tvaru písmene D. Ještě se zajímejte o samotnou výšku robotického vysavače, aby se vešel pod postele, sedačku a vůbec nábytek na nožkách. Kdo má doma prahy nebo koberce, měl by vědět, jak vysoké překážky dokáže vysavač zvládnout. Obecně většina vysavačů nemá problém s překážkou vysokou 1 centimetr, ale najdete i modely, kterým nevadí ani 2 centimetry.

Zdroj: domacnost.cz, Alza.cz