Zdroj: Lauben.com/cs

Dříve se tvrdilo, že robotický vysavač je bezvadný pro rodiny s malými dětmi nebo starší generaci, ale to se změnilo. Služeb podlahového robota může využít téměř kdokoliv, i singl pracující z domova nebo majitel kočky či psa.

Co má uklízet

Stejně jako se liší vaše preference, liší se jednotlivé roboty. Některý zvládne jen podlahy, jiný také koberce. Ale pozor na koberce s opravdu vysokým vlasem, na ty se robot nemusí dostat, a když ano, úklid nebude efektivní. Dále se prodávají přístroje, které podlahu vysají i setřou, jeden z nich vidíte na úvodní fotografii (jde o Lauben Robot LaserVac 52BB Pet, aktuální cena 9999 Kč). A zase se mezi sebou liší. Robot, který současně vysává a vzápětí vytírá, má mopovací modul s textilií, ten se připojí pod prachový zásobník. Před úklidem musíte přidat vodu. U některých typů lze nastavit jen vysávání, nebo vysávání s mopováním. Ještě existují vysavače, u nichž po vysátí musíte vyměnit zásobník na prach za mopovací modul a přidat vodu, až pak podlahu umyjí. Ovšem najdete i takové roboty, které dokážou po vysátí vytřít i bez zásobníku na vodu, u nich musíte textilii sami namáčet.

Na tohle bacha

Nezdá se to, ale při úklidu hrají roli i barvy. Hodně tmavé podlahy nebo koberce může některý robotický vysavač vyhodnotit jako prázdný prostor, kam se neodváží, aby "nedostal za uši". V tomto případě vám s výběrem toho nej skutečně nejvíce pomůžou uživatelské recenze.

Robotický vysavač Rowenta X-Plorer Serie 130 AI Animal & Allergy 4 v 1 s laserovou navigací se díky výšce 8 cm vejde i pod sedačku na nožkách, lithium-iontová baterie zajistí provoz až 120 minut na jedno nabití. Cena od 12 499 Kč Autor: Homeandcook.cz

Jak fungují základní modely

Aby se pustil do práce, musíte robota zapnout, sáhnout po ovladači či mobilu s aplikací. Stejně tak se liší jeho schopnost orientace v prostoru. Základní modely bez navigace se rozjedou, a když narazí do překážky, změní směr. Nebo jsou vybavené senzory, pak do překážek nenarazí, upraví svou trasu, ale náhodně. Většinou uklidí kolem 80 procent podlah, na některá místa se vrací, ať chcete či ne, a něco málo opomenou.

Navigace není jen jedna

Dokonalejší robotické vysavače mají navigaci. K mapování prostoru lze využít gyroskopickou technologii, nebo laserovou, případně kameru, či jejich kombinaci. Přístroje se zorientují v prostoru, rozeznají překážky a uklízí efektivně, nevrací se na místa, kde už pracovaly. Nejpokročilejší vysavače vytváří mapy prostředí a umí vnímat i svou pozici v nich. Obecně roboty s navigací uklidí podlahy víc než slušně (až 99 procent plochy). A když si vyberete šikulu, kterého můžete programovat, snadno si nastavíte, co a kdy má uklidit. Čím členitější místnost a ne jen jedna, tím spíš oceníte inteligentního robota.

Díky technologii s kamerou a gyroskopické navigaci robot Gorenje RVC216BK zmapuje okolí, vypočítá optimální trasu a začne pracovat. Lze si nastavit virtuální zeď i dobu úklidu. Cena 8999 Kč Autor: cz.gorenje.com

Na jaké míry hledět

Aby vysavač zajel i pod postele, sedačky nebo nábytek na nožkách, hlídejte se jeho výšku, obecně jde asi o 7 až 10 cm. A také šířku, projede i mezi nohami židlí? Máte-li doma prahy nebo koberce, ověřte si, jak vysoké překážky zvládne. Některé modely dávají 1 cm vysokou překážku bez potíží, jiné i dvojnásobně vyšší.

A co kartáče

Za běžné se považují 3 kartáče, ale neplatí to stoprocentně pro všechny roboty. Kartáče bývají umístěné dole ve středu přístroje a z boků. Ty boční nametou nečistoty ke středu, pak dojde k jejich vysátí. Středové kartáče můžou být gumové, štětinové nebo kombinované. Do gumových se nezamotají chlupy a vlasy, kdežto do štětinových ano, pak je musíte ručně odstranit, ale zase je lépe zachytí. Aby byl robotický vysavač opravdu účinný, neměl by postrádat rotační kartáče. Kdo se chce vyhnout jejich čistění, patrně si vybere přístroj vybavený samočisticím kartáčem. Boční kartáče bývají štětinové.

Co ještě řešit

Domácnostem, kde žijí i psi a kočky, se obvykle doporučují roboty, které mají gumový kartáč (přesněji: i gumový kartáč) a vysoký sací výkon v rámci své kategorie. Pozor, sací výkon není přímo úměrný příkonu. U všech vysavačů, tedy i robotických, platí, že s kvalitou vysávání souvisí rovněž konstrukce, těsnění a filtrace (běžně se roboty vybavují HEPA filtrem). Ještě si všímejte objemu zásobníku na nečistoty, může být třeba čtvrtlitrový nebo třikrát tak velký, případně zásobníku na vodu. Některé přístroje samy vysypou nečistoty do nádoby v nabíjecí stanici. Podstatný je rovněž hluk, který vydávají. Takzvaně tiché vysavače vydávají kolem 50 decibelů, dobrý průměr se pohybuje okolo 60 dB, ale může to být i více.

Jak dlouho budou makat

Robotické vysavače většinou čerpají energii díky nabíjecí stanici, případně jim dodáte „šťávu“ nabíječkou. Jsou vybavené akumulátory, modernějšími lithium-iontovými (Li-Ion), nebo staršími nikl-metal hydridovými (Ni-MH). Řada přístrojů se dopraví do nabíjecí stanice a některé umí po nabití pokračovat v místě, kde skončily. Na vás je zjištění, jak dlouho dokáže robot pracovat na jeden zátah - může jít o 50 minut, 2 či 3 hodiny nebo více. Velký rozptyl má i doba nabíjení, některý přístroj bude za 2 hodiny znovu připravený k práci, dalšímu to potrvá třeba 6 hodin.

Kam ani robot nemůže

Místa, kam ho nechcete pustit, ohraničte virtuální zábranou. Existuje více možností, jak toho dosáhnout, například aplikací magnetických pásek na podlahu (ne pod koberec!), nebo virtuální zdí či vytvořením plánu místností s hranicemi v aplikaci. Virtuální zábrana se hodí i v případě, kdy vysavač uklízí v patře. Nikdo přece nechce, aby spadl ze schodů. V tomto směru ale pomůžou i senzory detekující volný prostor.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 1/2023.