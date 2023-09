Zdroj: Joe Fletcher Photography

Jsou různé cíle a také cesty k nim. Tenhle dům měl zvláštní cíl i cestu. Výsledkem neměl být dům co nejlepší, ale emocionálně co nejsilnější a s co nejmenší stopou na své okolí.

Představte si, jaké by to bylo krásné, kdyby se váš soused nesnažil ošulit všechny stavební předpisy a nenarvat garáž co nejblíž k vašemu domu, neudělat terasu o dva metry větší, plot o půl metru vyšší a dům neověšel girlandami žárovek kolem barokních kuželů na balkoně. Představte si, kdyby každý ve vašem městě, každý v tomhle státě i na celém světě přemýšlel o tom, co vlastně potřebuje, jaký vztah on sám má se svým okolím, jaký vztah bude mít i jeho dům. To by bylo krásné. Jedna taková malá vlaštovka ve velmi nezvyklém místě, konkrétně v Manhattan Beach v Kalifornii, už stojí.

Koncentrovaná síla

Tenhle dům byl promyšlený. Ne tak, jak byste si představovali – že by tu byla hromada místa pro auta, sekačky, domácí dílnu nebo tělocvičnu a krytý bazén. Ne. Tenhle dům na úzkém pozemku je promyšlený tak, aby jeho vztah k obyvatelům – jak vnitřním, tak i okolním, byl co nejpozitivnější.

A tak tu jsou štítové siluety shlížející do ulice. Jednoduché, sympatické, kompaktní. A zatímco materiály kontrastují s klidnou, minimální paletou, vnitřní prostory ztělesňují hravého, uměleckého ducha. Od ručně malované tapety De Gournay v hlavní koupelně až po drsnou texturu přespárovaného vápence a portugalských dlažebních kostek. Je tu místo na bazén, je tu vnitřní atrium na jógu. Je tu nádherný prostor v zavěšeném pokojíčku u stropu. Je tu interiér vonící dřevem.

A dům samotný? Materiály budoucnosti zajistily kvalitní bydlení, aby bylo možné využít třeba větrání minulosti – žádné elektronicky řízené, ale pěkně přírodní pasivní ventilace.