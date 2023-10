Zdroj: pixabay.com

Podzim je skvělé období na podzimní procházky s partnerem či partnerkou. Příroda vám nabídne kouzelné výhledy s barevnými lesy, a tak turisticky oblíbená místa poznáte v jiném kabátku. V následujících řádcích poradíme, kam na podzimní výlet do přírody v Česku.

Příroda je v každém období jinak kouzelná a na podzim obzvlášť. Pokud patříte mezi romantiky, poetiky nebo nadšené turisty či fotografy, romantických míst v Česku najdete opravdu spoustu. Přidejte si je do svých tipů na výlet. Navlékněte svetr, pohodlné boty a vydejte se na romantický víkend třeba na Vysočinu. Omrkněte, jak to tam v podzimní přírodě vypadá.

Tipy na podzimní výlety v okolí Prahy

Pokud jste z hlavního města, nemusíte jezdit daleko. I v jeho okolí je podzimní příroda krásně barevná. Vyrazte na jednodenní výlet do Českého krasu, Křivoklátska nebo do okolí Vltavy. Doporučujeme navštívit vyhlídku Máj a lomy Malou a Velkou Ameriku. Za podzimní výlet stojí také Průhonický park s téměř pohádkovými kulisami.

Vyrazte k hranicím se Slovenskem

Ranní houbaření, barevné stromy a vy. Kdo by takovou idylku nechtěl. Dalším z našich tipů na romantické výlety jsou Beskydy. Vyšlápněte si na Medvědí skálu nebo Lysou horu s výhledem do Jeseníků a Vysokých Tater. Budete obklopeni krásnými vysokými buky v chráněné krajinné oblasti. A pokud budete mít štěstí, ještě narazíte na poslední borůvky.

Výlet za vínem i božími fotkami

Vyrazte do Toskánska. Nemyslíme do italského, ale do toho v okolí moravského Kyjova. Moravské Toskánsko vás pohltí zvlněnou krajinou, o které byste neřekli, že může být skutečná. Nezapomeňte si vzít s sebou foťák, protože si tam procvičíte své dovednosti, jak fotografovat podzimní krajinu.

Podzimní hrady a zámky

Bezděz je místem, kam na romantický výlet v Česku musíte alespoň jednou za život vyrazit. Hrad je pro návštěvníky otevřený až do konce října, a navíc vám poskytne nádherný výhled do krajiny. Pokud vám vyjde počasí, v dálce uvidíte Ještěd, Lužické hory nebo České střehodoří v podzimních barvách. Ale i v mlze je tam krásně.

Tak kam vyrazíte jako první?

Zdroje: icesty.cz, cestovinky.cz, skrz.cz