Současné zdražování energií výrazně oživilo debatu týkající se různých způsobů vytápění. Zatímco pro některé spotřebitele znamenal enormní růst nákladů i existenční problémy, jiní se začali poohlížet po možných alternativách. „Již několik let roste zájem o vytápění dřevní biomasou, konkrétně kusovým dřevem, případně dřevními lisovanými briketami. V posledním půlroce pak velmi strmě. Lze to pozorovat i na rostoucím zájmu o práci kamnářských firem, sehnat pro nějaký dohledný termín řemeslníka v tomto oboru je téměř nemožné,“ uvedl prezident Cechu kamnářů ČR Libor Soukup. Podle něj přitom během poslední topné sezony platilo, že pokud měli lidé alternativu a vedle elektrokotle či plynového kotle mohli využít kotel na dřevo, kachlová či krbová kamna, zpravidla tak učinili.

Podobný pohled v tomto směru sdílí i Petr Banasinski, jednatel společnosti Hoxter, která se zabývá produkcí krbových a kamnových vložek. „Zájem o vytápění dřevem jednoznačně roste, lidé vnímají toto palivo jako stabilní, ekologické a cenově přijatelnější než elektřinu či plyn. V posledních měsících sledujeme větší zaměření zejména na akumulační systémy, které zvládnou vytopit celý dům na jedno až dvě přiložení,“ uvedl Banasinski.

Od plynu vláda ustupuje

Zatímco v minulém kole Kotlíkové dotace se při výměně kotle více než čtvrtina lidí přeorientovala na plynový kotel, nyní vláda kvůli Rusku omezuje tuto nabídku. Vstupuje v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům, a to i v programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Zatím však k velkému odlivu od vytápění plynem či elektřinou v uplynulé topné sezoně však podle odborníků nedošlo. Potvrzuje to i vedoucí katedry technických zařízení budov z Fakulty stavební ČVUT v Praze Karel Kabele. „Změna zdroje vytápění v průběhu otopné sezony není úplně jednoduchá, i vzhledem k tomu, že se jedná o poměrná nákladnou záležitost. Nemám informace o tom, že by docházelo k okamžitým masivním změnám,“ doplnil. Jeho slova potvrzuje i Banasinski. „Lidí, kteří v aktuální topné sezoně chtěli svůj stávající systém nahradit co nejdříve vytápěním dřevem, byly jednotky procent. Většina nad touto možností uvažuje v horizontu nejbližších měsíců,“ uvedl.

Začne to po topné sezoně

Důvodem je v tomto směru i skutečnost, že si řada uživatelů zhruba od začátku roku začala plyn jako zdroj vytápění spojovat s nejistotou. „Tento postoj ještě akceleroval vývoj posledních týdnů a debata spojená s možnými omezeními dodávek ruského plynu. Do preferencí uživatelů se současné dění propisuje poměrně silně,“ zdůraznil jednatel společnosti Hoxter. Případné zásadnější změny z hlediska volby způsobu vytápění ovšem očekává až po konci topné sezony. „Vliv na to budou mít zejména vyčíslené náklady ve vyúčtování za uplynulý rok,“ doplnil Banasinski.

Jeho slova potvrzuje i Karel Kabele z Fakulty stavební ČVUT. „Co se týká chování uživatelů, domnívám se, že zvýšení cen energie dolehne v plné síle po vyúčtování, pokud uživatel uvidí zásadní rozdíl,“ řekl. Ve velmi podobném duchu se pak vyjádřil také analytik Raiffaisenbank David Vagenknecht. „Zatímco ve druhé polovině roku 2021 již začaly velkoobchodní ceny energií svižně narůstat, do ceníků domácností se zdražování plně promítne až letos. Regulované ceny byly výrazněji navýšeny až od letošního ledna. Takže snaha snižovat spotřebu elektřiny by měla být pozorovatelná teprve v tomto roce,“ uvedl Vagenknecht.

Podle něj šlo přitom vloni i přes strmé zvyšování cen energií pozorovat růst spotřeby elektřiny. Podobně jako v roce 2020 na to měla vliv zejména protiepidemická opatření, kvůli kterým lidé trávili doma více času. „Spotřeba elektřiny v roce 2021 meziročně znovu vzrostla, odklon od tohoto zdroje energie tedy data neukazují,“ doplnil. Případné snížení spotřeby energie lze přitom odhadnout dle takzvané cenové elasticity, se kterou pracuje Česká národní banka. Podle ní při zvýšení cen energií o 1 % dojde zároveň ke snížení spotřeby o zhruba 0,75 %. Pokud by tedy ceny energií vzrostly o 20 %, klesla by v návaznosti na to spotřeba o necelých 14 %.

Loňský růst cen elektřiny a plynu pak nahrával kromě dřeva i jiným energetickým alternativám, jako například fotovoltaice. „Zájem o ni v Česku vloni stoupl několikanásobně, nainstalovalo se 62 megawattů fotovoltaiky převážně na střechy rodinných domů. Meziroční nárůst činil 20,6 %. Na růstu se podílí kromě cen energií i dotace. Instalace fotovoltaiky tedy v Čechách výrazně roste, v porovnání s ostatními státy je to však jen malý zlomek,“ řekl Jiří Zilvar z portálu TZB-info. Instalovaný výkon fotovoltaiky v celé Evropské unii v loňském roce přitom vzrostl o 34 %.