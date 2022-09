Zdroj: Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Prvním předpokladem úspěchu roštěné na houbách, aby chutnala jako od babičky, jsou kvalitní suroviny. Hovězí od řezníka a houby z lesa, které máte rádi, ho splní beze zbytku. A kdybyste vycházku do přírody nestíhali, houby kupte na farmářském trhu. Ideální je směs, například hřiby, lišky a křemenáč, ale pokud máte rádi jen hříbky, určitě to nebude vadit. Recept jsme pro vás připravili ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR.

Suroviny pro 4 osoby: 1 kg hovězí roštěné, 200 g cibule, 200 g lesních hub, 2 kusy větších pravých hřibů, 500 ml hovězího vývaru, 50 g slaniny, 30 ml oleje, 3 bobkové listy, sůl, pepř, kmín, dále 2 hrnky rýže, 50 g másla, sůl

Postup: Hovězí roštěnou nakrájejte na stejně silné plátky. Mírně je naklepejte. Maso osolte a opepřete. Zprudka opečte na oleji.

Roštěnou krájejte na plátky o stejné tloušťce Autor: Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Ve výpeku po masu připravte cibulový základ. V polovině restování cibule přidejte slaninu nakrájenou na stejně velké kostičky. Základ musí mít krásně zlatou barvu. Do něj přidejte bobkový list, kmín a nakrájené houby. Houby ještě krátce orestujte. Základ zalijte hovězím vývarem, omáčku nalijte na roštěnou. Pekáček zakryjte poklicí nebo alobalem, vložte do trouby a pečte ho při 150 °C zhruba 120 minut.

Základ omáčky nalijte na maso a pekáček vložte do toruby Autor: Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Měkké maso vyjměte z pekáčku a nechte ho na teplém místě. Omáčku svařte, aby měla ideální hustotu (nesmí být příliš řídká). Vyjměte bobkové listy. Dva odložené hřiby nakrájejte a upečte na másle. Osolte je a opepřete.

Rýži můžete připravit mnoha způsoby. Třeba v troubě. Dobře ji properte, dejte do pekáčku a zalijte 3,5 hrnky vody. Přidejte sůl, máslo a klidně trochu dobrého oleje. Pekáček vložte do trouby vyhřáté na zhruba 100 °C, pečte 45 minut. Po uvaření rýži prohrábněte vidličkou. Na sporáku je příprava podobná. Rýží vařte do vyvaření tekutiny. Následně ji dejte klidně do peřin a nechte ji ještě 10 minut dojít.

Servírování je hračka. Plátky masa na talířích polijte omáčkou a naskládejte na ně opečené hříbky, můžete je posypat nakrájenou pažitkou. Přidejte rýži a pozvěte rodinu ke stolu.

Zdroj: Varimedobre.eu