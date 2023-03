Zdroj: Shutterstock

Na světě se volí auto roku, architekt roku, Miss či barva roku. To by bylo, aby se nevolila i rostlina. Ale volí se. A letos získala titul pokojovka, která je opravdu hodně zajímavá.

V roce 2021 vyhrál soutěž o rostlinu roku portálu 1-800-flowers.com pepřovník (Peperomia) a maranta leuconeura (Maranta leuconeura) pak v roce 2022. Pro tento rok už máme také vítěze. Je to kalatea (Calathea lancifolia 'Insignis'). Calathea lancifolia má dlouhé, protáhlé tvarované listy se zvlněnými okraji a červenofialovou spodní stranu listů. V noci zvedá listy do svislé polohy a ráno je opět rozkládá dolů. Je slyšet i zavírání listů, jev může vydávat šustivý zvuk, když se listy zavírají. Takže rostlina má svůj vlastní "rytmus přírody".

Díky tomuto pohybu a jedinečnému způsobu komunikace je na rostlině něco velmi zvláštního. Přináší mnoho radosti a pozitivní energie, která má vliv na zdraví.

Věděli jste, že má také magický účinek?!

Co to je? Někteří lidé považují kalateu za rostlinu, která prý svému majiteli přináší štěstí a prosperitu. Má schopnost čistit vzduch a zlepšuje kvalitu spánku. Má prý také schopnost zlepšovat koncentraci a zvyšovat kreativitu. Dokáže zmírnit úzkost, dokáže zlepšit energetickou rovnováhu v místnosti, vytvářet pozitivní energii a eliminovat tu negativní.

Jak pečovat o kalateu?

Příliš málo vody a listy budou velmi špatně viset, a pokud to bude pokračovat, rychle uschnou. Vždy se tomu chcete vyhnout tím, že zajistíte, aby byla půda vždy mírně vlhká. Dvakrát týdně proto kontrolujte, zda je půda připravena na zálivku. Strčte prst do půdy, abyste zkontrolovali vlhkost v horních několika centimetrech půdy; pokud je sucho, zalévejte! Vždy dbejte na to, aby rostlina nestála ve vrstvě vody, protože to se jí vůbec nelíbí. Je lepší zalévat dvakrát týdně menší množství než jednou týdně příliš mnoho.

Příliš mnoho vody může způsobit žluté skvrny na listech a povislé listy. Pokud je půda opravdu hodně mokrá, je důležité zeminu vyměnit, aby kořeny nezůstaly v mokré půdě příliš dlouho.

