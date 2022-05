Zdroj: Shutterstock

Krtci a hraboši. Postrach zahrádkářů. Pěstujete rostlinky, opečováváte je, trvá to týdny. A pak se objeví škůdce a všechno je pryč. Jak se jim bránit? Věděli jste, že stačí vysadit konkrétní rostliny, které je spolehlivě odpudí? Jaké?

Ano, můžete si koupit pastičky, rušičky, návnady. My vám dnes ukážeme, že můžete zvolit i jinou cestu. Takovou, která vaši zahradu nejen ochrání, ale také ozdobí.

Afrikán vám udělá parádu od jara do podzimu

Semínka afrikánů vysejte během března do mističek doma. Pokud chcete tuto žlutou květinu vysázet rovnou na zahradě, počkejte alespoň do poloviny dubna. Vyberte pro ně místo, kde hodně svítí slunce. Trochu méně vhodné je místo v polostínu, ale i zde afrikán poroste. Obecně jsou afrikány lehké na údržbu, nevadí jim občasné přelití ani větší sucho. A co je nejlepší? Nejenom že odpudí hlodavce, ale i komáry!

Netradiční laskavec s převislými klasy a krásný řebčík

Červené květy, silný a hranatý stonek, převislé „ocasy“. Touto netradiční květinou neuděláte chybu. Laskavec je nenáročný na půdu a potřebuje hodně vody.

Řebčík je naopak svým vzhledem více typický. Opět se jedná o okrasnou rostlinu s širokými zvonkovitými květy. Má různé barvy, velikosti a dosahuje až 150 cm.

Praktické suroviny a odpuzovači škůdců v jednom

To je třeba česnek nebo máta. Jejich výrazná vůně zajistí, že se krtci a hraboši budou od vaší zahrádky držet co nejdál. Navíc taková máta je velmi nenáročná na pěstování, stačí jí slunce a vlhká půda.

Česnek odpudí krtka i hraboše Autor: Shutterstock