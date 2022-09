Zdroj: Shutterstock

Řízky se dělí do čtyř základních kategorií: bylinné řízky, polovyzrálé řízky, dřevité řízky a kořenové řízky.



Bylinné řízky pocházejí z rostlin, které nemají dřevnaté stonky. Typickým příkladem jsou pokojové rostliny a trvalky. Obvykle se odebírají na jaře nebo na začátku léta. Nejsnáze se z bylinných řízků pěstují zimostráz neboli buxus, jiřiny a gardénie.



Polovyzrálé řízky lze použít u většiny druhů dřevin. Odebírají se na jaře nebo na začátku léta. Nesmí být dřevnaté, protože pak hůře a dlouho zakořeňují. Vhodný řízek se pozná při ohýbání letorostu, vyzrálé části jdou špatně ohnout, málo vyzrálé se ohnou příliš snadno a jsou často křehké. Mezi rostliny, které snadno rostou z polovyzrálých řízků patří ​​hvězdnice keříčkovitá, chryzamtéma, motýlí keř, hortenzie, růže či šalvěj.



Dřevité řízky jsou nejméně náročné na odborné znalosti i pracnost. Řízky jsou odebírány obvykle v době vegetačního klidu, po opadu listů z listnatých dřevin, z plně vyzrálých letošních výhonů. Patří sem angrešt, rybíz, borůvka, vinná réva, ptačí zob, slivoň, zimolez, vrba, tamaryšek, topol nebo šeřík.



Množení trvalek kořenovými řízky je snadnější než pomocí bylinných řízků. Pro oddělování kořenových řízků je nejvhodnější podzim. Řízkováním můžeme množit nejen trvalky, ale i bylinky, popínavé rostliny i ovocné keře nebo okrasné dřeviny. Nejsnadněji lze tímto způsobem řízkovat například paznehtík, bělotrn, máčku, diviznu, chrpu, pilát lékařský, prvosenku zoubkatou, japonskou sasanku nebo mák východní.

Jak na pěstování z řízků

Rozmnožování rostlin vegetativně, tedy ne ze semen, ale z řízků, je v podstatě docela jednoduché. Odřezky by měly být vždy řezány ostrým a čistým nožem, aby se vytvořila čistá hrana řezu. Obvykle stačí délka 10-15 cm. Poté je důležité opatrně odstranit spodní a přebytečné listy řezaných řízků, aby byly spodní centimetry zbaveny listů a obecně již neměly příliš mnoho listů. Několik pěkných mladých listů by však mělo zůstat. Z tohoto důvodu nepoužívejte výhonek s květy nebo poupaty.



Jakmile je řízek připraven, měl by být co nejrychleji opatrně zasazen do půdy. Spodní bezlistá část by měla být dobře pokryta zeminou a lehce přitlačena. Dbejte na to, aby byla půda neustále vlhká. Jakmile je řízek připraven, musí být umístěn na místo, které není příliš stinné, a nyní musíte počkat, až se rostlina začne vyvíjet.



Alternativně lze řízky pěstovat také ve sklenici s vodou. Opět platí, že bezlistá část by měla být zcela ponořená. Vodu je nutné pravidelně doplňovat a také čas od času měnit, když je zakalená. Pokud je řízek po několika dnech až týdnech dostatečně zakořeněný, měl by být pečlivě zasazen.



