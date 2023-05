Zdroj: Richard Barnes

Majitelé měli pozemek s rančem, který by nevyužili. Pro ně to prostě nebylo. Nový dům měl zapadnout do okolního prostředí. Měl uctít dřevo jako stavební materiál, ale přitom jej měl využít moderně. Žádné historizující prvky. Moderní, rozlehlý dům, který bude plný komfortu a elegance, ale přitom to nebude žádná moderní betonová kostka, která se do lesa prostě nehodí.

Dům od studia John Lum Architecture má naprosto fantastickou polohu. Nový dům o rozloze 557 metrů čtverečních se nachází na pozoruhodném pozemku na úbočí kopce o rozloze jednoho hektaru se 180stupňovým výhledem na záliv. Hlavní místnosti byly umístěny podél okraje svahu v lineárním uspořádání, aby umožnily výhled a zároveň i maximální sluneční zisky.

Návštěvníka vítá velkorysá vstupní veranda, která vede kolem schodišťové haly do centrální místnosti vysoké přes dvě patra. Je navržena tak, aby byla srdcem a aktivním prostorem domu, sousedí s velkou otevřenou kuchyní, snídaňovým koutkem, venkovním obývacím pokojem a dětskou pracovnou přímo navazující na prostor. První patro doplňuje formální jídelna, herna, rodičovská pracovna (osmiúhelníkový prostor na poctu Franku Lloyd Wrightovi), apartmá pro hosty a pokoj pro psy. V patře jsou čtyři ložnice, všechny jsou jedinečně konfigurovány, protože jsou zastrčené pod těžkým roubeným půdním prostorem.

V suterénu o rozloze 186 m2, který je jen pod částí domu, pak najdeme mediální místnost, vinný sklípek, posilovnu a jeskyni jako zašívárnu pro muže.