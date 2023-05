Zdroj: shutterstock.com

Obě vypadají takřka identicky. Jsou stejně velké, vyrobené ze stejného materiálu, najdete na nich stejné údaje. Přesto by nemohly být rozdílnější. O čem je řeč? O rozdílu mezi debetní a kreditní kartou. Víte, kterou z nich nosíte ve své peněžence vy?

Kreditní a debetní karta se od sebe liší asi stejně tak jako jízda na kole a na motorce. Na první pohled jde o stejný pohyb (jízda po dvou kolech kupředu). Až pak si začnete všímat rozdílů, které jsou zásadní. A stejně je to i u kreditní a debetní karty.

Vypadají stejně, ale je mezi nimi rozdíl

Debetní a kreditní karta jsou na první pohled obě stejné. Hodně lidí nazývá všechny karty kreditkou – bez ohledu na rozdíl mezi nimi. To je však chyba. Už kvůli tomu, že jste s velkou pravděpodobností majiteli debetní karty, která je v České republice častější.

Jak fungují kreditní karty? Podívejte se na video:

Co je debetní karta?

Debetní karta je spojena s vaším bankovním účtem. Zajišťuje vám přístup k penězům, které máte. Můžete s ní převést peníze z vašeho účtu na účet protistrany (například obchodník). Případně si s její pomocí můžete převést u bankomatu peníze z bankovního účtu do fyzické podoby = hotovosti. S debetní kartou zaplatíte jen ty peníze, které na účtu opravdu máte. Peníze z karty se obvykle strhávají ihned.

Co je kreditní karta?

Kreditní karta = dluh. Když platíte kreditní kartou, musíte to brát jako krátkodobou spotřebitelskou půjčku. Majitel kreditní karty má sjednaný úvěrový limit – to znamená částku, do které si může půjčovat. Pokud máte na svém účtu v okamžiku placení vlastní peníze, nestrhnou se z něj. Na druhou stranu je zde i termín vyúčtování, kdy musíte všechny půjčené finance vrátit. Pokud částku splatíte v termínu, jste v bezúročném období. Pokud se zpozdíte, musíte počítat s poměrně vysokými úroky.

Má kreditka nějakou výhodu?

Ačkoliv proti pořízení kreditní karty hraje hned několik faktorů – zbytečně budete riskovat své zadlužení, pořízení kreditní karty má i jednu výhodu. A tou je lepší ochrana proti bankovním podvodníkům. Při napadení účtu nebudou napadeny vaše prostředky, ale prostředky banky. I proto banka tento produkt chrání důsledněji.

Znáte rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? Autor: shutterstock.com

Proč by se vám mohla kreditní karta hodit?

Kreditní kartu oceníte především v zahraničí, kde je kreditní karta vyžadována. Poskytovatel služby nejprve strhne zálohu, až z ní pak odečte všechny služby. U kreditních karet navíc narazíte na různé odměny – například za nákupy, cashbacky a podobně.

Zdroj: csob.cz, moneta.cz, kb.cz