Zdroj: archiv ateliéru A800

Od začátku spolupracujete se zahraničními tvůrci a studii. Kdo z nich vás nejvíc ovlivnil?

Světové hvězdy chtějí pracovat po celém světě, ale lokální problémy by je zdržovaly. Proto spolupracují s místními silnými studii. A když jsou spokojení, tak si o vás mezi sebou řeknou a jednoduše vám zavolají. Bylo nám třicet a na půl roku jsme se dostali do pařížského ateliéru světově proslulého architekta Jeana Nouvela, kde se v té době projektoval Smíchov (Zlatý Anděl). Nejlepší a nejrychlejší způsob, jak se něco naučit. Přední ateliéry navíc spolupracují se špičkovými odborníky z navazujících profesí. A to nás určitě nejvíc ovlivnilo a posunulo hned na začátku.

Vítězný návrh Vltavské filharmonie Autor: archiv ateliéru A8000



Má zahraniční architekt stejné starosti jako ten český?

Jak kde. Například v naší společnosti je velmi složité prosazování a povolování staveb. Málo se staví, kvůli tomu je málo bytů, které jsou pak extrémně drahé. Není přece normální, že například hlavní architekt miliardové stavby si nemůže dovolit hypotéku na byt v ní. Ve výsledku to odnáší především střední třída. Kouzelné slovo se jmenuje kvantita, to funguje vždy, pokud chcete srazit cenu. Jako společnost nejsme schopni se domluvit, že se bude stavět, že města zahustíme stavbami o dvě patra vyššími jako ve světě. Křičíme, jak je to drahé, na druhou stranu všechno zbytečně protahujeme. Děláme všechno, abychom si takzvaně neublížili, ale ve výsledku si ublížíme, protože nebude nic. Je třeba stavět i velké a významné stavby, které to změní.

Projekt Medard v Sokolově Autor: archiv ateliéru A8000



Když se stavba stane pojmem a zlidoví (např. vaše Forum Karlín), je to pro vás zpětná vazba, radost?

Je to pro nás odměna. V tomto případě jsme investorovi vymýšleli celý koncept, nejen design. Znal naše kulturní centrum Bazilika a chtěl něco podobného. Udělal jsem si průzkum a objevil mezeru ve velikosti pražských hal s počtem návštěvníků mezi 1 000 a 5 000. Spočítal jsem si, že když sál bude mít minimálně 3 000 míst k stání, už dokáže oslovit i významné tuzemské i zahraniční produkce a vydělá si na sebe. Mým cílem bylo vytvořit značku tohoto místa i Karlína. Odměnou pro mě je, že Forum Karlín má jasnou kvalitní dramaturgickou linku a zároveň si na sebe opravdu vydělá. Nedávno jsme tam dokonce v rámci České ceny za architekturu přebírali cenu finalistů za českobudějovický pavilon Z, celý zážitek byl pro nás tak ještě umocněný.

Jihočeská filharmonie Autor: Ondřej Bouška



Čím to je, že Praha architektonicky ustrnula?

Nejen Praha. Nesváděl bych to na špatné zákony. Voláme po světových stavbách, chceme stále více bydlet v Praze nebo dalších velkých městech. Když se má ovšem stavět na prázdné parcele blízko našeho domu, uděláme všechno pro to, aby nic nevzniklo. Stále více si myslím, že je to naší mentalitou a že je potřeba pracovat na její proměně.

Martin Krupauer (62) Architekt, absolvent Fakulty stavební ČVUT Praha a oboru architektura na AVU Praha. S architektem Jiřím Stříteckým založili v roce 1989 architektonický a projekční ateliér A8000. Nyní vede ateliér s více než třiceti zaměstnanci a pobočkami v Českých Budějovicích, Praze a Brně. Spolupracoval s předními světovými architekty (Jean Nouvel, Frank Gehry či Sou Fujimoto). Je autorem nebo spoluautorem významných staveb po celé republice i v zahraničí. Čtvrtým rokem zastává manažerskou pozici vedoucího projektu výstavby pražské Vltavské filharmonie. Ateliér zaujímá přední příčky v architektonických soutěžích. Nedávno získal čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2022 za českobudějovický pavilon Z vybraný mezi pět nejlepších staveb. www.a8000.cz

