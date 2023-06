Zdroj: Shutterstock

Jídlo jako umělecké dílo. Přesně tak vypadá italská focaccia se zeleninou a bylinkami poskládanými do tvarů květin. Příprava je snadná, potřebovat budete jen pár ingrediencí a špetku kreativity.

Focaccia (vyslovuje se fokáča) je tradiční italský chléb z Ligurie se solí a olivovým olejem. Na dochucení se používají lístky rozmarýnu, rajčata nebo olivy, v některých regionech přidávají také pikantní sýr, semínka fenyklu nebo sekanou cibuli. Hitem poslední doby se stala „zahradní“ varianta, tedy focaccia, na níž se skládají ingredience do tvarů květin. Při její přípravě si můžete vyhrát podle vlastní fantazie a přizvat můžete i děti, které bude tvoření květin zaručeně bavit. Jedinou nevýhodou je, že se vám ta krása možná nebude chtít nakrájet a sníst. I to ale stojí za to – chutná opravdu skvěle.

Ingredience:

500 g silné hladké mouky

400 ml vody

½ kostky čerstvého droždí (nebo balíček sušeného)

olivový olej

sůl



Na ozdobení:

čerstvé bylinky: pažitka, petržel, rozmarýn, tymián, oregano

rajčata

černé olivy

červená cibule

barevné papriky

semínka dle chuti



Příprava krok za krokem:

1) Do misky nasypte mouku, přilijte vlažnou vodu a přisypte rozdrobené droždí.

2) Přidejte dvě lžičky soli a směs důkladně míchejte, dokud nevznikne kompaktní, mírně tekuté těsto.

3) Povrch pokapejte olivovým olejem a nechte alespoň hodinu kynout.

4) Vykynuté těsto přemístěte na plech vytřený olivovým olejem. Prsty ho mírně roztáhněte a nechte ještě půl hodinky kynout.

5) Těsto roztáhněte až do krajů pekáče, pokapejte olejem a posypte solí, ideálně hrubozrnnou. Pomocí prstů jemně vytvořte v těstě důlky, aby se olej a sůl dostaly dovnitř.

6) Přichází čas na zdobení podle vlastní fantazie. Pažitku použijte jako stonky a olivy jako květní lůžko. Plátky rajčat, proužky barevných paprik nebo červené cibule utvoří okvětní lístky. Petržel vyskládejte podél pažitky jako listy. Kolem rozprostřete snítky rozmarýnu, oregana nebo tymiánu. Na ozdobení se hodí tmavá semínka, například černý sezam nebo mák. Použít můžete ale cokoliv jedlého, co máte doma nebo na zahradě. Mrkev, cuketu, česnek, žampiony, strouhaný parmazán – záleží jen na vás.

7) Troubu rozpalte na 200 °C. Focacciu pečte dozlatova 20 až 30 minut a poté nechte mírně vychladnout. Podávat ji můžete za tepla i za studena. Skvěle chutná samotná, jako příloha se hodí k zeleninovým salátům, grilovaným specialitám nebo chuťovkám, jako jsou sýry, salámy, sušené šunky či nakládaná zelenina.

